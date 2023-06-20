Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии на хранение цифровых активов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии на хранение цифровых активов

Криптовалюта
14
Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии на хранение цифровых активов
Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии на хранение цифровых активов
Согласно информации издания Bloomberg, немецкий банк Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии местного регулятора (BaFin) для предоставления услуг по хранению цифровых активов, включая криптовалюты.
Как стало известно, Deutsche Bank подал заявку в рамках стратегии увеличения комиссионного дохода в корпоративном секторе и усилий инвестиционного подразделения DWS Group в сфере доходов от сервисов, связанных с цифровыми активами.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
В конце 2020 года DWS Group впервые объявила о своих планах по внедрению кастодиального хранения цифровых активов. В сентябре 2021 года аналитик Deutsche Bank Марион Лабур заявила, что Bitcoin может стать цифровым аналогом золота, несмотря на свою волатильность.
Тогда Лабур также заявила, что для увеличения популярности Bitcoin среди инвесторов как хеджа необходимо официальное признание BTC регуляторами.
В первом квартале 2022 года Германия заняла первое место в международном рейтинге стран, дружественных к криптовалютам, благодаря решению включить криптоинвестиции в процесс накопления внутренних сбережений. В мае того же года немецкое правительство отменило налог на продажу биткоина (BTC) и эфириума (ETH), которые хранились более года.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.