Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии на хранение цифровых активов — Finance.ua

Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии на хранение цифровых активов Сегодня 17:40 — Криптовалюта

Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии на хранение цифровых активов

Согласно информации издания Bloomberg , немецкий банк Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии местного регулятора (BaFin) для предоставления услуг по хранению цифровых активов, включая криптовалюты.

Как стало известно, Deutsche Bank подал заявку в рамках стратегии увеличения комиссионного дохода в корпоративном секторе и усилий инвестиционного подразделения DWS Group в сфере доходов от сервисов, связанных с цифровыми активами.

В конце 2020 года DWS Group впервые объявила о своих планах по внедрению кастодиального хранения цифровых активов. В сентябре 2021 года аналитик Deutsche Bank Марион Лабур заявила, что Bitcoin может стать цифровым аналогом золота, несмотря на свою волатильность.

Тогда Лабур также заявила, что для увеличения популярности Bitcoin среди инвесторов как хеджа необходимо официальное признание BTC регуляторами.

В первом квартале 2022 года Германия заняла первое место в международном рейтинге стран, дружественных к криптовалютам, благодаря решению включить криптоинвестиции в процесс накопления внутренних сбережений. В мае того же года немецкое правительство отменило налог на продажу биткоина (BTC) и эфириума ( ETH ), которые хранились более года.

cryptomisto По материалам:

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