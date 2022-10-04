Детство без войны: как помочь украинским детям, пострадавшим от вторжения россии — Finance.ua

Детство без войны: как помочь украинским детям, пострадавшим от вторжения россии Сегодня 17:45 — Личные финансы

Детство без войны: как помочь украинским детям, пострадавшим от вторжения россии, www.freepik.com

Уже 7 месяцев россия ведет против Украины жестокую, бессмысленную войну, от которой страдают без исключения все украинцы. Но самую большую цену платят дети. Государство, которое сейчас столкнулось с невероятным количеством вызовов, не всегда имеет возможность уделять им достаточно внимания. И хорошо, что есть люди, готовые ему помочь.

Украинские предприниматели создали благотворительный проект «Детство без войны». Его цель — эвакуация детей из Украины в Турцию на период военных действий и обеспечение там всех их потребностей. Присоединиться к проекту может каждый из нас.

Идеолог и главный меценат проекта — Руслан Шостак, основатель и совладелец национальных торговых сетей EVA и VARUS.

Предприниматели и примкнувшие к нему меценаты стремятся обеспечить наиболее незащищенным маленьким украинцам, лишенным родительской опеки, мирное небо над головой, пока в их родной стране идут боевые действия.

С момента запуска проекта его подопечными стали более 1600 детей (и 400 взрослых, которые за ними присматривают). И еженедельно их количество растет на 50-100 детей. В целом проект предполагает обеспечить эвакуацию от 3000 до 5000 детей.

Следует отметить, что процесс организован на высоком профессиональном уровне. Все маленькие беженцы и сопровождающие их лица получают статус международной защиты, действующей в течение всего времени пребывания в Турции. Все время, начиная со дня отъезда из Украины, все имеют расширенное медицинское страхование.

Все хорошо и с безопасностью. Ради нее названия гостиниц, в которых находятся дети, не разглашаются. На их территории круглосуточно находятся представители местной полиции, а вход для посторонних возможен исключительно по специальному разрешению.

Все эти сложные вопросы помогает решать взаимодействие с государством. Очень важна помощь Посольства Украины в Турции в полном документальном оформлении детей.

Как помочь детям

Сделать это очень просто. Достаточно приобрести любые товары в сетях магазинов EVA и VARUS на сумму от 150 гривен одним чеком, оплатить их картой Visa, и 5 гривен с каждой такой покупки будет перечислено на помощь детям. А если это будет карта от monobank , то сумма пожертвования удваивается. То есть благодаря кооперации нескольких успешных компаний каждый украинец может сделать доброе дело, просто покупая нужные для себя вещи.

Кроме того, конечно, приветствуются и прямые благотворительные взносы. Реквизиты счетов, на которые их можно делать, есть на странице проекта

О том, как делать добрые дела, просто покупая товары в магазине, читайте в нашем материале:

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