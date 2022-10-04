Детство без войны: как помочь украинским детям, пострадавшим от вторжения россии — Finance.ua

Детство без войны: как помочь украинским детям, пострадавшим от вторжения россии
Уже 7 месяцев россия ведет против Украины жестокую, бессмысленную войну, от которой страдают без исключения все украинцы. Но самую большую цену платят дети. Государство, которое сейчас столкнулось с невероятным количеством вызовов, не всегда имеет возможность уделять им достаточно внимания. И хорошо, что есть люди, готовые ему помочь.
Украинские предприниматели создали благотворительный проект «Детство без войны». Его цель — эвакуация детей из Украины в Турцию на период военных действий и обеспечение там всех их потребностей. Присоединиться к проекту может каждый из нас.
Идеолог и главный меценат проекта — Руслан Шостак, основатель и совладелец национальных торговых сетей EVA и VARUS.
Предприниматели и примкнувшие к нему меценаты стремятся обеспечить наиболее незащищенным маленьким украинцам, лишенным родительской опеки, мирное небо над головой, пока в их родной стране идут боевые действия.
С момента запуска проекта его подопечными стали более 1600 детей (и 400 взрослых, которые за ними присматривают). И еженедельно их количество растет на 50-100 детей. В целом проект предполагает обеспечить эвакуацию от 3000 до 5000 детей.
Следует отметить, что процесс организован на высоком профессиональном уровне. Все маленькие беженцы и сопровождающие их лица получают статус международной защиты, действующей в течение всего времени пребывания в Турции. Все время, начиная со дня отъезда из Украины, все имеют расширенное медицинское страхование.
Все хорошо и с безопасностью. Ради нее названия гостиниц, в которых находятся дети, не разглашаются. На их территории круглосуточно находятся представители местной полиции, а вход для посторонних возможен исключительно по специальному разрешению.
Все эти сложные вопросы помогает решать взаимодействие с государством. Очень важна помощь Посольства Украины в Турции в полном документальном оформлении детей.
Как помочь детям
Сделать это очень просто. Достаточно приобрести любые товары в сетях магазинов EVA и VARUS на сумму от 150 гривен одним чеком, оплатить их картой Visa, и 5 гривен с каждой такой покупки будет перечислено на помощь детям. А если это будет карта от monobank, то сумма пожертвования удваивается. То есть благодаря кооперации нескольких успешных компаний каждый украинец может сделать доброе дело, просто покупая нужные для себя вещи.
Кроме того, конечно, приветствуются и прямые благотворительные взносы. Реквизиты счетов, на которые их можно делать, есть на странице проекта.
О том, как делать добрые дела, просто покупая товары в магазине, читайте в нашем материале:
Что такое «Детство без войны»
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