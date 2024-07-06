Детенизация рынка торговли электроникой: Гетманцев сообщил первые положительные новости — Finance.ua
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Детенизация рынка торговли электроникой: Гетманцев сообщил первые положительные новости

Казна и Политика
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Детенизация рынка торговли электроникой: Гетманцев сообщил первые положительные новости
Детенизация рынка торговли электроникой: Гетманцев сообщил первые положительные новости, freepik.com
Есть первые положительные новости о детенизации рынка торговли электроникой. Уплата платежей компаниями отрасли в бюджет выросла год к году за 5 месяцев 2024-го более чем на 1 млрд грн. Это произошло в основном за счет НДС.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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По его словам, в первом полугодии 2024 года возросла также налоговая нагрузка по НДС лидеров отрасли более 3% (по отдельным плательщикам рост в несколько раз), а средняя по отрасли — до 1,59%.
Он отметил, что схемы типа реализации аудиокниг пресечены.
Гетманцев поблагодарил налоговиков и бизнес за работу и подчеркнул, что общество и государство не могут и не будут мириться с преступлением.
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Напомним, ранее глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отмечал, что детенизация экономики в этом году покрыла часть недофинансирования армии, но не столько, сколько нужно.
По материалам:
Finance.ua
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