Депутаты сделали шаг к введению в Украине е-резидентства для иностранцев — Finance.ua

Депутаты сделали шаг к введению в Украине е-резидентства для иностранцев Сегодня 17:21 — Казна и Политика

Депутаты сделали шаг к введению в Украине е-резидентства для иностранцев

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 5270 о е-резидентстве.

Об этом в своем Telegram сообщил заместитель председателя комитета и автор законопроекта Ярослав Железняк.

По его словам, е-резидентство в Украине — хороший вариант для специалистов в странах со сложной политической и экономической ситуацией работать с развитыми цивилизованными рынками и защитить свои доходы.

«Если коротко, это возможность для иностранцев в пару кликов „перевезти“ свой бизнес в Украину без необходимости переезжать физически», — пояснил депутат.

По словам депутата, процедура е-резидентства в Украине будет работать так:

Специалист регистрируется в «Дія» и проходит финансовую и проверку безопасности. Если все хорошо, он становится электронным резидентом — по факту электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП. Открывает дистанционно счет в банке. И именно банк станет налоговым агентом для резидента. Работает и платит налог — 5% от доходов в пределах лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита — 15%. Все документы в электронной форме, все переписки с налоговой онлайн, все расчеты безналичные.

Депутат подчеркнул, что точно не смогут стать е-резидентами граждане страны-агрессора, лица из «черного списка» FATF и лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).

По словам депутата, механизм заработает с 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

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