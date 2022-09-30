Депутаты сделали шаг к введению в Украине е-резидентства для иностранцев — Finance.ua
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Депутаты сделали шаг к введению в Украине е-резидентства для иностранцев

Казна и Политика
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Депутаты сделали шаг к введению в Украине е-резидентства для иностранцев
Депутаты сделали шаг к введению в Украине е-резидентства для иностранцев
Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект № 5270 о е-резидентстве.
Об этом в своем Telegram сообщил заместитель председателя комитета и автор законопроекта Ярослав Железняк.
По его словам, е-резидентство в Украине — хороший вариант для специалистов в странах со сложной политической и экономической ситуацией работать с развитыми цивилизованными рынками и защитить свои доходы.
«Если коротко, это возможность для иностранцев в пару кликов „перевезти“ свой бизнес в Украину без необходимости переезжать физически», — пояснил депутат.
По словам депутата, процедура е-резидентства в Украине будет работать так:
  1. Специалист регистрируется в «Дія» и проходит финансовую и проверку безопасности.
  2. Если все хорошо, он становится электронным резидентом — по факту электронным плательщиком единого налога на 3 группе без НДС и получает ЭЦП.
  3. Открывает дистанционно счет в банке. И именно банк станет налоговым агентом для резидента.
  4. Работает и платит налог — 5% от доходов в пределах лимита ФЛП 3 группы. Больше лимита — 15%.
  5. Все документы в электронной форме, все переписки с налоговой онлайн, все расчеты безналичные.
Депутат подчеркнул, что точно не смогут стать е-резидентами граждане страны-агрессора, лица из «черного списка» FATF и лица, имеющие доход в Украине (кроме пассивного).
По словам депутата, механизм заработает с 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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