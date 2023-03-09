Депутаты хотят ввести акциз €0,1 за 1 литр сладких газированных напитков — Finance.ua

Депутаты хотят ввести акциз €0,1 за 1 литр сладких газированных напитков Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Ряд депутатов предлагает Верховной Раде ввести акциз 0,1 евро за 1 литр сладких газированных напитков.

Об этом говорится в законопроекте № 9032-1 от 6 марта этого года.

Законопроектом предлагается путем внесения изменений в Налоговый кодекс Украины отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ в подакцизные товары и установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка.

Плательщиками налога будут производители и импортеры напитков.

Как отмечается в записке к документу, указанный механизм соответствует опыту стран ЕС, в частности, аналогичные ставки налогообложения применяются в Республике Польша.

Авторы документа считают, что принятие закона позволит уменьшить негативное влияние сладких напитков на здоровье украинцев путем уменьшения их потребления, а также усилит способность национальной системы здравоохранения.

Ранее Верховная Рада установила акциз на бензин и дизельное топливо в размере 100 евро за 1000 литров.

В Украине рассматривается возможность перевода оплаты за подакцизные товары, такие как табак и алкоголь, на безналичный счет. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма во вторник, 24 января.

Українські Новини По материалам:

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