Депозиты во время войны: какие проценты обещают банки своим клиентам — Finance.ua

Депозиты во время войны: какие проценты обещают банки своим клиентам

Депозиты во время войны: какие проценты обещают банки своим клиентам, freepik.com

На данный момент украинцы хранят деньги в банках на карточных и текущих счетах, а также депозитах — как в национальной, так и в иностранных валютах. Начало полномасштабной войны заставило банки пересмотреть многие свои программы. В связи с потерей доходов (многие клиенты по понятным причинам уже не могут погашать кредиты) банки были вынуждены снизить процентные ставки по депозитам.

Так, банки предлагают клиентам положить деньги на срочный депозит. Различают два типа срочных депозитов:

расторжимые — те, которые можно расторгнуть в течение срока действия договора с утратой начисленных процентов;

нерасторжимые — по этим досрочно вернуть деньги не удастся.

ПриватБанк

В крупнейшем банке страны максимум, что клиенты получат — это 6% годовых на нерасторжимый депозит в гривне сроком от 10 до 12 месяцев. Если открыть депозит на тот же срок с возможностью досрочного расторжения, то процентная ставка уменьшится до 4,5%.

На срок 6-9 месяцев банк дает 5,5% годовых, а на 3 месяца — всего 4,5%.

monobank

monobank в начале войны снизил процентные ставки. Если в начале года можно было оформить депозиты на 15–18 месяцев под 11,5–12% годовых, то сейчас клиентам предлагают максимум 6% годовых сроком на 18–24 месяца. А на срок 3 месяца в monobank дадут даже меньше, чем в ПриватБанке — всего 3,5% годовых.

Укргазбанк

Еще один государственный банк предлагает несколько более высокие проценты по депозиту с выплатой в конце срока и без расторжения. При этом разница в процентных ставках для разных сроков — несущественна:

срок от 6 до 12 месяцев — 6,25%;

срок от 12 до 18 месяцев — 6,75%

срок от 18 до 24 месяцев — 7,25%.

Для депозитов с помесячной выплатой, с возможностью расторжения процентные ставки, как и в других банках, будут ниже.

Sportbank

Мобильный банк, недавно перешедший «под крыло» Таскомбанка, предлагает более интересные процентные ставки:

1 месяц — 8% годовых;

3 месяца — 9% годовых;

6 месяцев — 9,5% годовых;

9 и 12 месяцев — 10% годовых.

Аккордбанк

В этом банке появился очень яркий депозит с названием «Русский Военный Корабль, Иди Нах@й»:

3 месяца — 8,5% годовых;

6 месяцев — 9% годовых;

12 месяцев — 9,5% годовых.

Есть варианты с капитализацией и ежемесячной выплатой процентов.

«Следует помнить, что при выплате процентов по депозиту с них удерживаются подоходный налог (18% от суммы выплаченных процентов) и военный сбор (1,5%). Поэтому реальный доход будет значительно скромнее озвученных цифр», — сказано в материале.

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