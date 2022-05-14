Депозиты во время войны: какие проценты обещают банки своим клиентам — Finance.ua
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Депозиты во время войны: какие проценты обещают банки своим клиентам

Сегодня 08:02Кредит&Депозит
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Депозиты во время войны: какие проценты обещают банки своим клиентамДепозиты во время войны: какие проценты обещают банки своим клиентам, freepik.com
На данный момент украинцы хранят деньги в банках на карточных и текущих счетах, а также депозитах — как в национальной, так и в иностранных валютах. Начало полномасштабной войны заставило банки пересмотреть многие свои программы. В связи с потерей доходов (многие клиенты по понятным причинам уже не могут погашать кредиты) банки были вынуждены снизить процентные ставки по депозитам.
Finance.ua в новом материале Депозиты, карточные и текущие счета: варианты, тенденции, предложения разобрался, какие проценты обещают банки своим клиентам.
Так, банки предлагают клиентам положить деньги на срочный депозит. Различают два типа срочных депозитов:
  • расторжимые — те, которые можно расторгнуть в течение срока действия договора с утратой начисленных процентов;
  • нерасторжимые — по этим досрочно вернуть деньги не удастся.

ПриватБанк

В крупнейшем банке страны максимум, что клиенты получат — это 6% годовых на нерасторжимый депозит в гривне сроком от 10 до 12 месяцев. Если открыть депозит на тот же срок с возможностью досрочного расторжения, то процентная ставка уменьшится до 4,5%.
На срок 6-9 месяцев банк дает 5,5% годовых, а на 3 месяца — всего 4,5%.

monobank

monobank в начале войны снизил процентные ставки. Если в начале года можно было оформить депозиты на 15–18 месяцев под 11,5–12% годовых, то сейчас клиентам предлагают максимум 6% годовых сроком на 18–24 месяца. А на срок 3 месяца в monobank дадут даже меньше, чем в ПриватБанке — всего 3,5% годовых.

Укргазбанк

Еще один государственный банк предлагает несколько более высокие проценты по депозиту с выплатой в конце срока и без расторжения. При этом разница в процентных ставках для разных сроков — несущественна:
  • срок от 6 до 12 месяцев — 6,25%;
  • срок от 12 до 18 месяцев — 6,75%
  • срок от 18 до 24 месяцев — 7,25%.
Для депозитов с помесячной выплатой, с возможностью расторжения процентные ставки, как и в других банках, будут ниже.

Sportbank

Мобильный банк, недавно перешедший «под крыло» Таскомбанка, предлагает более интересные процентные ставки:
  • 1 месяц — 8% годовых;
  • 3 месяца — 9% годовых;
  • 6 месяцев — 9,5% годовых;
  • 9 и 12 месяцев — 10% годовых.

Аккордбанк

В этом банке появился очень яркий депозит с названием «Русский Военный Корабль, Иди Нах@й»:
  • 3 месяца — 8,5% годовых;
  • 6 месяцев — 9% годовых;
  • 12 месяцев — 9,5% годовых.
Есть варианты с капитализацией и ежемесячной выплатой процентов.
«Следует помнить, что при выплате процентов по депозиту с них удерживаются подоходный налог (18% от суммы выплаченных процентов) и военный сбор (1,5%). Поэтому реальный доход будет значительно скромнее озвученных цифр», — сказано в материале.
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По материалам: Finance.ua
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