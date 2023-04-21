Депозит "Спокойный" с возможностью досрочного возврата без потери процентов — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Депозит "Спокойный" с возможностью досрочного возврата без потери процентов Сегодня 09:10 — Кредит&Депозит

Депозит "Спокойный" с возможностью досрочного возврата без потери процентов

ПУМБ предлагает новый депозит — «Спокойный» с возможностью досрочного возврата без потери процентов.

Банк почти 32 года является финансовой поддержкой украинцев и ни разу не задержал выплат по депозитам и другим выплатам.

ПУМБ продолжает выполнять все взятые на себя обязательства. В том числе и как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Так, за 12 месяцев 2022 года ПУМБ выплатил более 715 млн украинцам-вкладчикам банков-банкротов. Как результат — 83% клиентов-физлиц банка в течение 12 месяцев 2022 года продлили свои депозиты.

Валюта — ГРН/ USD / EUR

Ставка: 10% в гривне и 0.4% в USD и EUR

Срок депозита: 3 месяца

Пополнение — без ограничений, в течение всего срока действия депозита

Минимальная сумма: 100 грн/ 10 USD/ 10 EUR

Автопролонгация — разрешена

Досрочный возврат — разрешено, с выплатой всех начисленных процентов*

Частичное снятие средств — не предусмотрено

Еще одним преимуществом этого продукта является надежность банка. В феврале 2023 года надежность банковских вкладов ПУМБ была в очередной раз подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (наивысшая надежность).

ПУМБ входит в перечень НБУ системно важных банков страны и является банком, уполномоченным на хранение запасов наличности Нацбанка. Системно важный банк — это банк, деятельность которого влияет на стабильность всей банковской системы. Для клиентов банка это означает усиленный надзор НБУ, а значит - стабильность работы вопреки всему.

* Досрочный возврат вклада возможен путем расторжения договора в полном объеме. Досрочный возврат вкладов связанным с банком лицам запрещен согласно Постановлению НБУ от 25.02.2022 № 23 (п. 4).

ПУМБ По материалам:

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