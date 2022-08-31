«Денежные выплаты» в Facebook: в Госспецсвязи предупредили об онлайн-мошенниках — Finance.ua
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«Денежные выплаты» в Facebook: в Госспецсвязи предупредили об онлайн-мошенниках

Личные финансы
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«Денежные выплаты» в Facebook: в Госспецсвязи предупредили об онлайн-мошенниках
«Денежные выплаты» в Facebook: в Госспецсвязи предупредили об онлайн-мошенниках
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупредила о росте количества мошеннических страниц в социальной сети Facebook.

Как работает «схема»

Злоумышленники используют тематику денежных компенсаций, финансовой помощи ООН, Европейского суда по правам человека, Общества Красного Креста и т.д. Обещают выплаты «за счет конфискованных активов рф», ссылаются на недействующие решения различных органов власти Украины.
В объявлениях предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу так называемого «Единого Компенсационного Центра Возвращения Невыплаченных Денежных Средств». На этом сайте пользователям предлагают получить выплату при условии предоставления персональной информации и проведение дополнительного платежа. Как результат — данные банковской карты будут скомпрометированы.

Как себя уберечь от мошенников:

  • доверяйте информации только с официальных сайтов госорганов — особенно когда речь идет о каких-либо выплатах. Проверяйте данные. При необходимости уточните по телефону или во время личного визита;
  • никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах;
  • если данные платежной карты ошибочно введены на мошенническом вебсайте — немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка или через интернет-банкинг.
Список мошеннических страниц можно найти по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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