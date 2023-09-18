Денежное пособие будут предоставлять еще одной категории граждан: кого касается — Finance.ua

Денежное пособие будут предоставлять еще одной категории граждан: кого касается Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Украинские беженцы, возвращающиеся из-за рубежа, также смогут оформить государственное денежное пособие для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, 12 сентября состоялось правительственное совещание, по итогам которого готовятся изменения в правительственное постановление о возможности возобновить выплаты ВПЛ тем, кто их лишился. В частности, на выплаты смогут претендовать те украинцы, которые возвращаются из-за рубежа.

«К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться, и таким людям также будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут здесь рассчитывать на помощь от государства», — сообщила Верещук.

Она отметила, что вопросы выплат для ВПЛ должны скорректироваться до конца сентября.

В то же время министр уверяет, что в настоящее время относительно небольшому количеству людей отменяют выплаты ВПЛ из-за нарушения правил их получения.

«Национальная сервисная служба за первую декаду сентября провела 1531 проверку фактического места жительства ВПЛ и как результат этих проверок — 80% сохранили свои выплаты. То есть только около 300 лицам такое пособие выплачивать в дальнейшем не будут», — отметила Верещук.

Справка Finance.ua:

первые сертификаты государственной программы «єВідновлення» на выплаты за полностью разрушенное жилье появятся в течение следующих двух недель. Такое обещание дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, работа по восстановлению в части поддержки людей «набрала обороты». На сегодня 12 тысяч семей уже получили средства на ремонт;

также мы рассказывали, что всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) начала перечисление дополнительных денежных выплат пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны. Как сообщает Минсоцполитики, список лиц, имеющих право на выплаты, на основании имеющихся реестров, формирует Пенсионный фонд, а ВПП направляет денежные выплаты именно этим людям.

УНІАН По материалам:

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