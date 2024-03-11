Денег на эксплуатацию дорог может не хватить даже на полгода, — Кубраков Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Денег на эксплуатацию дорог может не хватить даже на полгода, — Кубраков

У Минвосстановления есть средства на часть года только на эксплуатацию дорог. Имеющихся ресурсов может не хватить даже на первую половину года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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По словам министра, состояние дорог в некоторых регионах, не отремонтированных до 2021 года, неудовлетворительное, они буквально «сыпятся». Впрочем, несмотря на нехватку средств в государственном бюджете, Минвосстановление работает с ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и Всемирным банком, чтобы привлечь новые кредиты и держать хотя бы основную международную сеть в нормальном состоянии.

Кубраков отметил, что проекты за средства международных доноров будут касаться преимущественно дорог, ведущих к границам и пунктам пропуска. В то время как с дорогами, ведущими к линии фронта, международные банки работать не будут.

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«Для фронтовых дорог остается только госбюджет», — пояснил министр.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль предложил Польше построить на условиях концессии автобан, который будет соединять Краковец и Ровно.

В 2024 году поступления из государственного дорожного фонда, созданного в составе спецфонда госбюджета, будут направлены в общий фонд госбюджета с целью укрепления армии и усиления обороны государства. Это закреплено изменениями в Бюджетном кодексе.

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