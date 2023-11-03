Кабмин пересмотрел планы строительства дорог и пунктов пропуска через границу на 2023 год — Finance.ua

Кабмин пересмотрел планы строительства дорог и пунктов пропуска через границу на 2023 год Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Кабмин пересмотрел планы строительства дорог и пунктов пропуска через границу на 2023 год

Кабинет Министров Украины утвердил перечень мер по развитию, строительству, ремонту, обустройству, модернизации и содержанию пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения в 2023 году и объемы бюджетных средств для их финансирования.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

По его словам, финансирование соответствующих работ утверждено за счет специального фонда государственного бюджета по бюджетной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения».

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«Изложен в новой редакции перечень объектов нового строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения», — добавил Мельничук.

Кроме того, правительство также внесло изменения в государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018−2023 годы в части пересмотра прогнозных объемов и источников финансирования программы и задач и мер по ее выполнению.

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