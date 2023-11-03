Кабмин пересмотрел планы строительства дорог и пунктов пропуска через границу на 2023 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин пересмотрел планы строительства дорог и пунктов пропуска через границу на 2023 год

Казна и Политика
35
Кабмин пересмотрел планы строительства дорог и пунктов пропуска через границу на 2023 год
Кабмин пересмотрел планы строительства дорог и пунктов пропуска через границу на 2023 год
Кабинет Министров Украины утвердил перечень мер по развитию, строительству, ремонту, обустройству, модернизации и содержанию пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения в 2023 году и объемы бюджетных средств для их финансирования.
Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.
По его словам, финансирование соответствующих работ утверждено за счет специального фонда государственного бюджета по бюджетной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения».
Читайте также
«Изложен в новой редакции перечень объектов нового строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения», — добавил Мельничук.
Кроме того, правительство также внесло изменения в государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018−2023 годы в части пересмотра прогнозных объемов и источников финансирования программы и задач и мер по ее выполнению.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.