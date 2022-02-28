Деньги с "єПідтримки": уже перевели для армии 1,5 миллиарда — Finance.ua
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Деньги с "єПідтримки": уже перевели для армии 1,5 миллиарда

Сегодня 20:30
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С карты єПідтримка украинцы уже передали 1,5 млрд грн в помощь украинской армии.
Об этом сообщает сервис госуслуг «Дія» в Telegram.
«Если вы еще не потратили средства єПідтримки и хотите помочь украинской армии, то можете сделать это в несколько кликов прямо сейчас через Portmone (http://earmy.portmone.com.ua/), ПриватБанк, Монобанк», — говорят в «Дії».
За средства єПідтримки можно помочь финансово украинской армии — на счета фонда «Вернись живым». За первые 5 часов после этого украинцы собрали 80 миллионов гривен — в несколько раз больше, чем за 2021 год, и за два предыдущих дня.
По материалам: Економічна Правда
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