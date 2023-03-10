Деньги на почту и списание бонусов в магазине: какие схемы используют аферисты, чтобы выманить деньги — Finance.ua

Деньги на почту и списание бонусов в магазине: какие схемы используют аферисты, чтобы выманить деньги Сегодня 19:01 — Личные финансы

Деньги на почту и списание бонусов в магазине: какие схемы используют аферисты, чтобы выманить деньги

Мошенники прибегают к разным способам, каждый день они пытаются придумать что-то новое, все эти «методы» просто невозможно перечислить. Однако во всех случаях речь идет о банальной попытке выманить у вас деньги.

Рассказываем о трех «схемах», которые аферисты используют, чтобы выманить деньги у украинцев.

Списание бонусов в магазине

Здесь примерно тот же сценарий, что и в предыдущем случае, только вам звонят из некой торговой сети и говорят, что их бонусная программа закрывается или обновляется, а у вас там накопилось много денег, поэтому их необходимо срочно потратить или перевести на другую базу данных.

Далее все происходит примерно по стандартному сценарию: у вас попытаются узнать все необходимые для доступа к вашей банковской карте данные. Результат известен заранее.

Вам деньги на почту

Еще один вид мошенничества, на который частенько пытаются поймать пенсионеров или людей с небольшим состоянием.

Звонят, приятным голосом переспрашивают ваше ФИО, и говорят, что сейчас в магазине «...Какой-то там дом» (название может любое, многие из таких фирм даже официально зарегистрированы. — Ред.) акция — они раздают деньги. Иногда могут говорить, что подарки. Все, что нужно, указать ваш почтовый индекс, чтобы они могли отправить подарок на почту. Кто ж откажется?

Через пару дней снова звонят, и говорят, что уже отправили подарок. После этого вас, тем же приятным голосом, могут завуалировано подвести, что для того, чтобы все получить — должны уплатить N гривен (обычно речь идет о 400-500 грн. — Ред.). Или об уплате вы уже можете узнать непосредственно на почте.

Если же доверчивый человек все же забирает сверток, то в нем обычно находит какие-то мелочи: дешевое мыло, крем и т.п. Вместе с тем бумажки с надписями по типу «Вы победитель», «Вы уже участвуете в розыгрыше N тыс. гривен» и тому подобное.

Для того чтобы у вас был шанс «обогатиться больше», предлагают либо приобрести какую-то продукцию из каталога, либо отправить какие-то «небольшие» деньги. Главное «выполнить условия».

Если человек согласен — цикл таких запросов продолжается. Вам снова присылают свертки, и снова просят «выполнить условия».

На такой крючок обычно хорошо цепляют пенсионеров, ведь человеку системно предлагают взлелеянные в мечтах деньги или подарки, словно награду — до которой осталось сделать «небольшой шаг».

Победа в акции или выигрыш в лотерею

Вам либо звонят, либо приходит сообщение о победе в какой-то акции или выигрыше в лотерею.

В случае SMS-сообщения вам предлагают позвонить по указанному номеру. Далее все происходит по старому, как мир, сценарию: либо у вас выспрашивают данные, позволяющие обчистить ваш счет, либо вы переводите средства на счет, который вам скажут мошенники, чтобы «получить выигрыш».

Как вариант, в сообщении будет ссылка, которая приведет вас на сайт, где нужно указать свои данные, в частности банковские реквизиты. Это фишинг чистой воды — ваши данные окажутся в руках злоумышленников.

Мечта о «халяве», как известно, неистребима, но просто подумайте — вы вообще играли в ту лотерею, в которой внезапно оказались «победителем».

Больше «схем», к которым прибегают мошенники, рассказали в статье по ссылке ниже.

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