Деньги на оборону: завтра вступает в силу закон о дополнительных ₴518 миллиардах — Finance.ua

Деньги на оборону: завтра вступает в силу закон о дополнительных ₴518 миллиардах Сегодня 21:00 — Казна и Политика

В Украине 15 апреля вступает в силу закон, предусматривающий увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны.

Законодательный акт предусматривает, что 518 млрд грн направляются на нужды украинской армии. В частности, на денежное довольствие военных, питание, производство и закупку специального оборудования. 19 млрд грн — на пополнение резервного фонда госбюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер.

Кроме того, законом определяется, что средства резервного фонда должны быть использованы, в том числе на выплату единовременного денежного пособия семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году), а также на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2023 год“ по обеспечению расходов сектора безопасности и обороны» ( № 2992-IX ) 21 марта 2023 года.

Глава ВР Руслан Стефанчук подписал соответствующий документ 24 марта, а Президент Владимир Зеленский — 11 апреля.

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Укрінформ По материалам:

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