Деньги на оборону: завтра вступает в силу закон о дополнительных ₴518 миллиардах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Деньги на оборону: завтра вступает в силу закон о дополнительных ₴518 миллиардах

Казна и Политика
53
В Украине 15 апреля вступает в силу закон, предусматривающий увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн, из которых 96,5% направляются на сектор национальной безопасности и обороны.
Текст документа обнародован на сайте официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины».
Законодательный акт предусматривает, что 518 млрд грн направляются на нужды украинской армии. В частности, на денежное довольствие военных, питание, производство и закупку специального оборудования. 19 млрд грн — на пополнение резервного фонда госбюджета, который используется для непредвиденных и неотложных мер.
Кроме того, законом определяется, что средства резервного фонда должны быть использованы, в том числе на выплату единовременного денежного пособия семьям погибших военнослужащих (не менее 3 млрд грн в 2023 году), а также на строительство фортификационных сооружений (не менее 2 млрд грн).
Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2023 год“ по обеспечению расходов сектора безопасности и обороны» ( № 2992-IX ) 21 марта 2023 года.
Глава ВР Руслан Стефанчук подписал соответствующий документ 24 марта, а Президент Владимир Зеленский — 11 апреля.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.