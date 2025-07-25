День финансов: рост зарплат чиновников, «дыра» в бюджете, тарифы на электричество — Finance.ua

День финансов: рост зарплат чиновников, «дыра» в бюджете, тарифы на электричество 25.07.2025, 17:35

В пятницу, 25 июля, Президент одобрил продление военного положения и мобилизацию еще на три месяца.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что новый законопроект о НАБУ и САП предусматривает прохождение детектора лжи для лиц, имеющих родственников из россии.

повышение зарплат украинским военнослужащим. При этом Зеленский намерен обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать

«Дыры» в бюджете.

Несмотря на существенные поступления в бюджет в июне, у Украины до сих пор нет четкого плана, как закрывать финансовую «дыру» в 2026 году. Об этом свидетельствует аналитика Института экономических исследований. В июне 2025 года доходы госбюджета Украины составили 325 млрд грн — это больше, чем в мае (274 млрд грн).

Кстати, в управление государству передано более 100 млн грн, изъятых у организаторов сделок с закупкой техники для ВСУ.

Тарифы на электричество.

для населения с повышением граничных цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке э/э с 17:00 до 23:00. Но тарифы на электроэнергиюс повышением граничных цен на рынке электроэнергии остаются неизменными.

Вклады физлиц в банках.

По состоянию на 1 июля 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 478,7 млрд грн, что на 37,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

«Укрзализныця» ужесточает контроль документов.

«Укрзализныця» объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.

Также «Укрзализныця» меняет правила для некоторых поездов.

Квартиры в Украине продолжают дорожать.

Несмотря на снижение спроса, цены на жилье в Украине продолжают расти. За первые шесть месяцев 2025 года медианная стоимость квартир на вторичном рынке в долларах выросла в среднем на 11%. Больше всего подорожали 2-комнатные квартиры.

Показатель средней заработной платы для расчета пенсии.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, учитываемый для расчета пенсии, значительно вырос. В июне 2025 г. он вырос на 2 тысячи гривен.

Ветераны на рынке труда.

Верховная Рада Украины работает над внедрением комплексного механизма содействия трудоустройству ветеранов, обеспечивающего социальную интеграцию защитников после завершения военной службы.

Также в Минсоцполитики рассказали, какие есть варианты для тех, кто ищет работу после 50 лет.

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