День финансов: множественное гражданство, ситуация в энергетике, сроки выплаты «детских» 7000 грн Сегодня 17:45

Понедельник, 19 января. Сегодня расскажем, что предусматривают новые законы о множественном гражданстве и о жилищной политике. А также о том, когда начнут начислять ежемесячные выплаты за малышей, родившихся после 1 января 2026 года.

Закон о множественном гражданстве

В Украине вступил в силу закон, вводящий институт множественного гражданства. Согласно закону, граждане Украины могут приобретать гражданство других государств, перечень которых будет определять Кабинет Министров. В то же время граждане этих стран получают право на приобретение украинского гражданства при условии выполнения общих требований.

Квартиры на вторичке

Согласно статистике ЛУН, цены на квартиры на вторичном рынке выросли за год в большинстве регионов Украины. В столице 1-комнатная квартира подорожала на 12%, и сейчас ее можно купить от 68 тыс. долларов. В то же время, цены в Запорожье просели на 11% и составляют 15 500 тыс. долларов.

🔑 13 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона «Об основных принципах жилищной политики». Документ отменяет устаревший Жилищный кодекс и внедряет новые механизмы доступа граждан к жилью.

В новой статье расскажем, что и когда изменится для украинцев:

Выплаты на детей

С 2026 года государство расширяет систему поддержки семей с детьми. Уже в следующем месяце Пенсионный фонд приступит к выплатам государственной поддержки в размере 7 000 грн. В настоящее время идет доработка технических вопросов, связанных с использованием специальных счетов для выплат.

Физические лица-предприниматели не могут оформить государственное пособие в рамках программы «єЯсла».

Копейка должна уйти в прошлое

Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что в Украине есть свое собственное исконное название — шаг, что означает мелкую монету. Вернуть ее как раз настало время.

🗨️ «Это разговор не о мелкой монете. Это разговор о нашей идентичности, о государственности, суверенитете и окончательном разрыве с москвой» , — сказал глава НБУ.

Он подчеркнул, что никаких дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины эта инициатива не несет.

Курс на этой неделе

Официальный курс НБУ за период 12−16 января показал умеренную волатильность с общим слабым трендом к ослаблению гривны. Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует , что риски для быстрого ослабления остаются высокими из-за энергетических и логистических факторов, а также из-за концентрации крупных валютных операций.

Добавим, что известный инвестор Марк Мобиус считает , что золото перестало быть привлекательным активом после стремительного роста цен. По его мнению, укрепление доллара США может снизить цены на драгоценные металлы, даже несмотря на оптимизм многих инвесторов.

Восстановление экономики Украины

Всемирный банк прогнозирует , что рост экономики Украины в этом году стабилизируется на уровне 2%, согласно базовому сценарию, который предполагает, что вторжение россии будет продолжаться до конца года. Там подчеркнули, что инвестиции в восстановление прогнозируются как основной двигатель роста.

Отключений будет меньше

Министр энергетики Денис Шмыгаль поручил «Укрэнерго» увеличить технические возможности импорта электричества из ЕС в Украину. Среди приоритетов также реализация проектов для улучшения передачи электроэнергии с запада на восток страны, чтобы эффективно использовать сгенерированную и импортированную электроэнергию там, где наибольшая потребность.

Со своей стороны НКРЭКУ временно повысила прайс-кепы (ценовые ограничения) на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии с 17 января 2026 года.

Пошлины ЕС против США

Страны ЕС рассматривают возможность введения пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничение доступа американских компаний на рынок в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес выступающих против захвата Гренландии стран.

Заработная плата в США

Медианная заработная плата американцев, работающих полный рабочий день, в конце 2025 года достигла 1214 долларов в неделю (примерно 6 128 долларов в год). Это на 4,2% больше, чем годом ранее.

Среди основных профессиональных групп люди, занятые полный рабочий день ​​в сфере управления, профессиональной деятельности и смежные профессии имели самый высокий медианный заработок — 1912 долларов США для мужчин и 1466 долларов США для женщин.

Кстати, гражданам Украины, въехавшим в Канаду по схеме о воссоединении семьи, упростили процедуру продления пребывания в этой стране. Украинцы, имеющие право на участие в программе, смогут интегрироваться в общество и экономику страны до 31 марта 2027 года. Находясь в Канаде, к этой дате они смогут подать заявку на:

открытие нового или продление действующего разрешения на работу;

новое разрешение на обучение;

продление или восстановление статуса временного жителя.

