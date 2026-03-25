День финансов: IBAN-сканер в Приват24, банковские карты для пенсионеров, новые услуги в «Дії» Сегодня 17:45

Среда, 25 марта. Минобороны готовит изменения в процессе мобилизации, ПриватБанк запустил новую фичу в Приват24, а жильцов поврежденного жилья на пятом году войны освободили от оплаты коммунальных услуг.

IBAN-сканер в Приват24

В мобильном приложении Приват24 появилась новая функция — сканер IBAN для мгновенного заполнения реквизитов. Новый инструмент автоматически распознает номер счета из квитанции, счета, выписки или даже фото с IBAN и мгновенно подтягивает его в платежную форму.

💳 Отметим, что банковские карты остаются основным инструментом получения пенсий и социальных выплат в Украине. Большинство пенсионеров выбрали именно безналичный формат, ведь это удобно, безопасно и дает доступ к дополнительным финансовым сервисам.

Изменения для военных

Министерство обороны готовит изменения в процессе мобилизации, решения по СОЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев по срокам службы и денежному довольствию. Как рассказал министр обороны Михаил Федоров, это будет пакет конкретных проектов, которые должны системно изменить ситуацию.

Новые услуги в «Дії»

В Украине заработал новый сервис, который показывает штрафы за парковку и позволяет оплачивать их прямо в приложении. «Дія» автоматически подтягивает информацию из реестра и мгновенно уведомляет пользователей. Пользователи будут видеть детали нарушения, сумму к уплате и смогут оплатить штраф непосредственно в приложении.

Кроме того, в ближайшие месяцы в приложении «Дія» планируют добавить электронный формат налогового номера. Пользователи смогут сгенерировать его в приложении, сохранить или при необходимости распечатать и использовать вместо бумажного варианта.

Начисление коммуналки за разрушенное жилье

Верховная Рада приняла закон, согласно которому жильцы поврежденного жилья освобождаются от оплаты коммунальных услуг на период восстановления. Принятие закона позволит устранить случаи необоснованного начисления коммунальных платежей за разрушенные или непригодные для проживания объекты и упорядочить механизм фиксации ущерба, что станет важным элементом дальнейших программ восстановления и компенсации.

Рекорды доллара в марте

Война на Ближнем Востоке повлияла на валютный рынок Украины — в первой половине марта курс доллара быстро рос. В Нацбанке конкретных прогнозов по курсу не дают и никаких «психологических» границ не устанавливают. Несмотря на отдельные информационные поводы, дефицита наличной валюты в Украине нет.

Ощадбанк временно остановил ввоз наличной валюты в Украину после задержания своих инкассаторов в Венгрии. В настоящее время, из-за остановки поставки валюты, необходимый спрос покрывает Национальный банк из своих резервов.

Декларирование соцвыплат

и т. д. По общему правилу социальные выплаты подлежат декларированию в случае монетизации. Речь идет о случаях, когда пособие предоставляется непосредственно в денежной форме или имеет форму средств или электронного сертификата, которые можно использовать для оплаты товаров или услуг. В НАПК напомнили , как правильно задекларировать такие виды соцпособий, как «Ветеранский спорт», «еКнига», «Пакет школьника»

Социальная аренда

Украина внедряет модель социальной аренды жилья. Речь идет о механизме, при котором государство сможет выкупать жилье и предоставлять его в доступную аренду тем семьям, которые не могут позволить себе коммерческие варианты. В Минсоцполитики говорят , что такой подход позволит сформировать доступ к жилью как социальную услугу — инструмент интеграции, поддержки семей и экономической активизации.

Отказ ЕС от российской нефти

Европейская комиссия решила не подавать 15 апреля законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти, как планировалось ранее. В то же время инициатива не отменена. Ее планируют обнародовать позже из-за текущих геополитических обстоятельств.

Кстати, Иран заявил , что иностранные суда могут пересекать Ормузский пролив, если они не участвуют в актах агрессии против страны и соблюдают правила, установленные Тегераном.

$4 тыс. на запуск своего дела

Украинцам, которые из-за войны лишились работы или дохода, Чехия выплатит 4 тыс. долларов. Организация «Человек в беде» открывает конкурс микрогрантов для людей с ограниченными экономическими возможностями. Грантовые средства могут быть использованы на оборудование, ремонт помещения, закупку материалов, маркетинг или другие расходы, необходимые для старта дела. Кто может податься на грант — рассказываем здесь

Как сообщают эксперты Gremi Personal, на рынке труда Польши фиксируют структурные изменения: работодатели все активнее ищут работников физических профессий, в то время как спрос на часть квалифицированного персонала сокращается. Украинцы при этом составляют около 67% всех трудовых мигрантов в Польше.

