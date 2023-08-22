День финансов: 7-й транш от ЕС, новации для военнослужащих, самые прибыльные компании мира — Finance.ua

День финансов: 7-й транш от ЕС, новации для военнослужащих, самые прибыльные компании мира Сегодня 17:50

Во вторник, 22 августа, о крупнейших налогоплательщиках в Украине и самых прибыльных компаниях мира.

1,5 млрд евро от ЕС. Украина Украина получила 7-й транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи от Европейского Союза на 2023 год. Общая бюджетная поддержка ЕС в 2023 году составляет уже 12 млрд евро, а общая сумма с мая 2022 достигла 19,2 млрд евро.

Как заявил еврокомиссар Виргиниус Синкявичюс, на сегодняшний день прогресс Украины по выполнению условий для вступления в Европейский союз впечатляет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также сообщил, что Украина в текущем году планирует перейти к переговорам о вступлении в ЕС.

Новации для военнослужащих. Верховная Рада и Кабинет Министров готовят новации для военнослужащих. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий. Также для всех защитников и защитниц будет создана возможность приоритетного поступления в вузы и Верховная Рада и Кабинет Министров готовят новации для военнослужащих. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий. Также для всех защитников и защитниц будет создана возможность приоритетного поступления в вузы и многое другое

Крупнейшие налогоплательщики. В Налоговой службе сообщили , что предприятия перерабатывающей промышленности уплатили больше налогов, сборов и платежей в госбюджет в первые семь месяцев года — 17,1%. На втором месте в рейтинге отраслей-крупнейших плательщиков — предприятия оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов — 16,5%.

Ставки на микрокредиты. Финкомитет предлагает поэтапно снизить потолок ставки микрокредитования до уровня 1% в сутки. «Мы предлагаем 1%, но не сразу: сначала 2,5%, потом 1,5%, потом 1%», — пояснил председатель комитета Даниил Гетманцев. Он считает, что внедрение такого ограничения заставит игроков рынка более ответственно подходить к вопросу оценки рисков и кредитоспособности клиентов.

Алгоритм расчета пенсий будет изменен. В Минсоцполитики В Минсоцполитики хотят изменить алгоритм начисления пенсий для восстановления социальной справедливости. Там отмечают, что действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций очень занижает реальную стоимость заработка. Над новым алгоритмом начисления пенсионных выплат уже работают.

Самые прибыльные компании мира. По По рейтингу Forbes Global 2000 , самые большие прибыли за год получила крупнейшая по добыче и запасам нефти компания планеты из Саудовской Аравии Saudi Aramco. Она заработала $156,4 млрд. Второе и третье место заняли представители высокотехнологичного сектора: Apple — $94,3 млрд и Microsoft — $69,0 млрд.

Курс доллара осенью. Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца августа наличный доллар в Украине будет стоить 37,2−37,7 грн. Однако рынок уже находится в предвкушении важных изменений, которые могут произойти уже в сентябре. В первую очередь речь идет о Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца августа наличный доллар в Украине будет стоить 37,2−37,7 грн. Однако рынок уже находится в предвкушении важных изменений, которые могут произойти уже в сентябре. В первую очередь речь идет о либерализации валютного рынка

«єОселя» в четырех областях. В рамках государственной программы частичной компенсации ипотечных кредитов «єОселя» запущены четыре региональных программы. Это Закарпатская, Николаевская, Черновицкая и Кировоградская области. В каждой области В рамках государственной программы частичной компенсации ипотечных кредитов «єОселя» запущены четыре региональных программы. Это Закарпатская, Николаевская, Черновицкая и Кировоградская области. В каждой области программа имеет свои особенности

«Нафтогаз» аннулировал миллионные премии руководству трех облгазов. Правление НАК «Нафтогаз Украины» Правление НАК «Нафтогаз Украины» решило отменить 44,7 миллиона гривен премиальных выплат руководству трех компаний Дмитрия Фирташа. Компании имеют дебиторскую задолженность, подозреваются в уклонении от уплаты налогов и фигурируют в уголовных производствах, что делает премирование безосновательным, считают в «Нафтогазе».

Кстати, Верховный Суд удовлетворил заявление ПриватБанка о возвращении ему списанных во исполнение незаконных решений судов первой и апелляционной инстанций по данному делу средств в размере более 24 млн грн.

Оплата частями за страховку. Купить страховку сегодня — не проблема. Проблема может возникнуть с ее оплатой, ведь нужной суммы может просто не быть, а полис нужен здесь и сейчас. Что делать? На выручку придет вариант оплаты частями. Finance.ua страхование предлагает такую ​​возможность для полисов Автогражданки, Зеленой карты, а также туристического медстрахования, то есть для самых популярных страховых продуктов. В новом материале объясняем, как воспользоваться сервисом и в чем состоят главные преимущества оплаты частями за страховку:

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