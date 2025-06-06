День финансов: 44,5 млрд долл. международных резервов, квоты на украинскую сельхозпродукцию, финансирование армии — Finance.ua

День финансов: 44,5 млрд долл. международных резервов, квоты на украинскую сельхозпродукцию, финансирование армии Сегодня 17:35

В пятницу, 6 июня, Еврокомиссия официально приняла новые квоты на украинскую сельхозпродукцию, а в правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии.

Финансирование армии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Кабинет Министров обратится в Верховную Раду касательно увеличения расходов на Вооруженные силы Украины, если такая потребность возникнет во втором полугодии.

Серый список по отмыванию денег.

Европейский Союз рассматривает возможность включения россии в так называемый «серый список» — перечень стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Таким образом Брюссель стремится усилить финансовое давление на москву.

Квоты на украинскую сельхозпродукцию.

Европейская Комиссия утвердила новые квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ). Новые правила вступают в силу 6 июня и будут действовать до конца 2025 года.

При этом Украина и Норвегия продлили транспортный безвиз до конца года.

В то же время, Нацбанк оценил потери валютной выручки после завершения «торгового безвиза».

Украинцы теряют интерес к доллару.

Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий, чистый спрос на наличную валюту в Украине в апреле-мае существенно снизился, и это из-за уменьшения интереса населения к доллару.

Также украинцы выбирают гривневые депозиты вместо покупки валюты.

А Национальный банк сейчас не обсуждает вопрос дополнительного налогообложения банков в 2025 году.

Реальные зарплаты растут медленно.

В мае украинский рынок труда продолжил активизироваться. Возрастает как количество вакансий, так и резюме. Однако нехватка квалифицированных кадров и далее тормозит деятельность предприятий.

«Укрпочта» запускает новый сервис.

С понедельника, 9 июня, Укрпочта запускает новшество : получить посылку можно будет без очереди. Об этом сообщила пресс-служба компании. Все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди.

🏦 Finance.ua в этом материале рассказывает о том, кто должен платить налог на недвижимость, каковы его размеры и как проверить правильность начисления налога и не запоздать с уплатой.

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