День финансов: 44,5 млрд долл. международных резервов, квоты на украинскую сельхозпродукцию, финансирование армии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: 44,5 млрд долл. международных резервов, квоты на украинскую сельхозпродукцию, финансирование армии

5
В пятницу, 6 июня, Еврокомиссия официально приняла новые квоты на украинскую сельхозпродукцию, а в правительстве объяснили, как будут решать вопрос финансирования армии.
Финансирование армии.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров обратится в Верховную Раду касательно увеличения расходов на Вооруженные силы Украины, если такая потребность возникнет во втором полугодии.
Серый список по отмыванию денег.
Европейский Союз рассматривает возможность включения россии в так называемый «серый список» — перечень стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Таким образом Брюссель стремится усилить финансовое давление на москву.
Квоты на украинскую сельхозпродукцию.
Европейская Комиссия утвердила новые квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ). Новые правила вступают в силу 6 июня и будут действовать до конца 2025 года.
  • При этом Украина и Норвегия продлили транспортный безвиз до конца года.
  • В то же время, Нацбанк оценил потери валютной выручки после завершения «торгового безвиза».
Украинцы теряют интерес к доллару.
Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий, чистый спрос на наличную валюту в Украине в апреле-мае существенно снизился, и это из-за уменьшения интереса населения к доллару.
  • Также украинцы выбирают гривневые депозиты вместо покупки валюты.
  • А Национальный банк сейчас не обсуждает вопрос дополнительного налогообложения банков в 2025 году.
Реальные зарплаты растут медленно.
В мае украинский рынок труда продолжил активизироваться. Возрастает как количество вакансий, так и резюме. Однако нехватка квалифицированных кадров и далее тормозит деятельность предприятий.
«Укрпочта» запускает новый сервис.
С понедельника, 9 июня, Укрпочта запускает новшество: получить посылку можно будет без очереди. Об этом сообщила пресс-служба компании. Все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди.
🏦 Finance.ua в этом материале рассказывает о том, кто должен платить налог на недвижимость, каковы его размеры и как проверить правильность начисления налога и не запоздать с уплатой.

Как проверить, правильно ли вам начисляют налог на недвижимость

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems