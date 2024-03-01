Деловые ожидания бизнеса выросли — Finance.ua

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Деловые ожидания бизнеса выросли

Фондовый рынок
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Деловые ожидания бизнеса выросли
Деловые ожидания бизнеса выросли
Бизнес смягчил негативные оценки относительно деловой активности.
Об этом свидетельствует рассчитываемый Национальным банком индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). В феврале 2024 года ИОДА вырос до 47,5 с 41,0 в январе.
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«Бизнес смягчил негативные оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. В то же время высокие риски безопасности, задержка с поступлением внешнего финансирования, логистические проблемы из-за блокирования западной границы, слабый инвестиционный спрос, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания», — говорится в сообщении.
Предприятия торговли единственные среди опрошенных секторов положительно оценили свою деловую активность благодаря снижению инфляционного давления, сохранению устойчивости валютного рынка и устоявшемуся потребительскому спросу: секторальный индекс в феврале вырос до 50.1 с 38.9 в январе.
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В отличие от двух предыдущих месяцев торговые компании прогнозировали увеличение объемов товарооборота и закупки товаров для продажи, а также улучшили оценки по остаткам товаров для продажи.
Предприятия промышленности смягчились, однако сохранили пессимистические ожидания относительно результатов своей экономической деятельности, учитывая высокие риски безопасности и логистические проблемы из-за блокирования западной границы: секторальный индекс в феврале составил 48.3 (в январе — 43.7).
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В отличие от предыдущего месяца, респонденты прогнозировали рост объемов произведенной продукции. Смягчились негативные оценки как по объемам новых заказов на продукцию, в том числе экспортным, так и по остаткам готовой продукции.
Сохранились прогнозы по сокращению объемов незавершенного производства, а также запасов сырья и материалов.
Предприятия сферы услуг также смягчили, но сохранили негативные оценки своих экономических перспектив, учитывая усиление рисков безопасности, увеличение расходов на логистику и слабый спрос: секторальный индекс составил 45.3 по сравнению с 40.4 в январе.
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Респонденты ожидали медленного уменьшения объемов новых заказов, предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения, а также прогнозировали замедление темпов роста как закупочных цен, так и стоимости собственной продукции/услуг.
Предприятия строительства пятый месяц подряд предоставили самые пессимистичные среди опрошенных секторов оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая сезонное ослабление экономической активности, слабый инвестиционный спрос и значительный дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 43.7 по сравнению с 31.9 в январе.
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Респонденты существенно ослабили негативные оценки объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Также строители смягчили пессимистические оценки доступности подрядчиков, в то же время не прогнозировали изменения объемов закупки их услуг, несмотря на ожидания значительного ускорения темпов роста стоимости этих услуг.
Ожидания роста закупочных цен незначительно ослабли, относительно подорожания собственной продукции — сохранились на высоком уровне.
Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители предприятий торговли ожидают незначительного увеличения численности работников, остальные опрошенные прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала, самая сложная ситуация — в секторе строительства.
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По материалам:
Finance.ua
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