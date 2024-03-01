Деловые ожидания бизнеса выросли — Finance.ua

Деловые ожидания бизнеса выросли Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

Деловые ожидания бизнеса выросли

Бизнес смягчил негативные оценки относительно деловой активности.

Об этом свидетельствует рассчитываемый Национальным банком индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). В феврале 2024 года ИОДА вырос до 47,5 с 41,0 в январе.

«Бизнес смягчил негативные оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. В то же время высокие риски безопасности, задержка с поступлением внешнего финансирования, логистические проблемы из-за блокирования западной границы, слабый инвестиционный спрос, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания», — говорится в сообщении.

Предприятия торговли единственные среди опрошенных секторов положительно оценили свою деловую активность благодаря снижению инфляционного давления, сохранению устойчивости валютного рынка и устоявшемуся потребительскому спросу: секторальный индекс в феврале вырос до 50.1 с 38.9 в январе.

Читайте также Сколько налогов и сборов уплатил бизнес в 2023 году

В отличие от двух предыдущих месяцев торговые компании прогнозировали увеличение объемов товарооборота и закупки товаров для продажи, а также улучшили оценки по остаткам товаров для продажи.

Предприятия промышленности смягчились, однако сохранили пессимистические ожидания относительно результатов своей экономической деятельности, учитывая высокие риски безопасности и логистические проблемы из-за блокирования западной границы: секторальный индекс в феврале составил 48.3 (в январе — 43.7).

В отличие от предыдущего месяца, респонденты прогнозировали рост объемов произведенной продукции. Смягчились негативные оценки как по объемам новых заказов на продукцию, в том числе экспортным, так и по остаткам готовой продукции.

Сохранились прогнозы по сокращению объемов незавершенного производства, а также запасов сырья и материалов.

Предприятия сферы услуг также смягчили, но сохранили негативные оценки своих экономических перспектив, учитывая усиление рисков безопасности, увеличение расходов на логистику и слабый спрос: секторальный индекс составил 45.3 по сравнению с 40.4 в январе.

Читайте также В Украине продолжает восстанавливаться малый и средний бизнес

Респонденты ожидали медленного уменьшения объемов новых заказов, предоставленных услуг и услуг в процессе выполнения, а также прогнозировали замедление темпов роста как закупочных цен, так и стоимости собственной продукции/услуг.

Предприятия строительства пятый месяц подряд предоставили самые пессимистичные среди опрошенных секторов оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая сезонное ослабление экономической активности, слабый инвестиционный спрос и значительный дефицит квалифицированных кадров: секторальный индекс составил 43.7 по сравнению с 31.9 в январе.

Читайте также В каких областях украинцы чаще всего открывают бизнес через «Дія»

Респонденты существенно ослабили негативные оценки объемов строительства, новых заказов, закупки сырья и материалов. Также строители смягчили пессимистические оценки доступности подрядчиков, в то же время не прогнозировали изменения объемов закупки их услуг, несмотря на ожидания значительного ускорения темпов роста стоимости этих услуг.

Ожидания роста закупочных цен незначительно ослабли, относительно подорожания собственной продукции — сохранились на высоком уровне.

Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители предприятий торговли ожидают незначительного увеличения численности работников, остальные опрошенные прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала, самая сложная ситуация — в секторе строительства.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.