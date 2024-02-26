Бизнес в Украине: какие настроения среди предпринимателей и что планируют (исследование) — Finance.ua

Бизнес в Украине: какие настроения среди предпринимателей и что планируют (исследование) Сегодня 08:02 — Фондовый рынок

Бизнес в Украине: какие настроения среди предпринимателей и что планируют (исследование), agroportal.ua

В этом году почти до 80% выросло количество бизнесменов, в планах которых — привлечение средств на развитие собственных предприятий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Индекс настроений малого бизнеса за 2023 год, проведенный Европейской Бизнес Ассоциацией.

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По результатам исследования, волна опроса за 2023 год демонстрирует незначительное улучшение настроений МСБ — интегральная оценка Индекса выросла до 2,5 баллов из 5 возможных.

Инфографика: ЕБА

«Эта оценка остается в отрицательной плоскости, впрочем выше показателя 2,4 балла в 2022 году и 2,2 балла в 2020 году. Среди компонентов Индекса точечный рост продемонстрировали оценки текущего состояния бизнеса и изменений в предстоящие полгода», — заявили в ассоциации.

Какие настроения среди предпринимателей по отношению к их бизнесу

41% опрошенных бизнесменов указали, что дела у них на удовлетворительном уровне.

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В этом году снизилась доля недовольных состоянием дел — с 58% в 2022 году до текущих 40%.

Однако снизилось количество тех, кто доволен состоянием дел — до 19% (24% в 2022 году).

«Следовательно, общая оценка текущего положения дел в 2023 году больше тяготеет к нейтральной плоскости», — говорят в ассоциации.

Однако за год возросло количество предпринимателей, имеющих в планах расширение бизнеса — с 76% до 79%. Из них 30% планируют открытие новых направлений бизнеса, а 14% планируют расширять географию деятельности и выходить на другие рынки.

Но только 14% опрошенных компаний экспортируют свои товары или услуги за границу. В то же время, 21% планируют расширять команду, а 28% повышать заработную плату сотрудникам.

До 80% увеличилось количество предпринимателей, которые планируют привлекать средства для развития собственного бизнеса в 2024 году. Для сравнения, в прошлом году такие планы имели 67%.

«По-прежнему бизнес в большинстве своем полагается на собственные силы — личные средства (40%) и в меньшей степени на гранты (20%), кредиты (12%) и инвестиции (9%). Намерения по кредитам и инвестициям незначительно выросли», — добавили в ЕБА.

Економічна Правда По материалам:

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