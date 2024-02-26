Бизнес в Украине: какие настроения среди предпринимателей и что планируют (исследование) — Finance.ua

Бизнес в Украине: какие настроения среди предпринимателей и что планируют (исследование)
В этом году почти до 80% выросло количество бизнесменов, в планах которых — привлечение средств на развитие собственных предприятий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Индекс настроений малого бизнеса за 2023 год, проведенный Европейской Бизнес Ассоциацией.
По результатам исследования, волна опроса за 2023 год демонстрирует незначительное улучшение настроений МСБ — интегральная оценка Индекса выросла до 2,5 баллов из 5 возможных.
«Эта оценка остается в отрицательной плоскости, впрочем выше показателя 2,4 балла в 2022 году и 2,2 балла в 2020 году. Среди компонентов Индекса точечный рост продемонстрировали оценки текущего состояния бизнеса и изменений в предстоящие полгода», — заявили в ассоциации.
Какие настроения среди предпринимателей по отношению к их бизнесу
41% опрошенных бизнесменов указали, что дела у них на удовлетворительном уровне.
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В этом году снизилась доля недовольных состоянием дел — с 58% в 2022 году до текущих 40%.
Однако снизилось количество тех, кто доволен состоянием дел — до 19% (24% в 2022 году).
«Следовательно, общая оценка текущего положения дел в 2023 году больше тяготеет к нейтральной плоскости», — говорят в ассоциации.
Однако за год возросло количество предпринимателей, имеющих в планах расширение бизнеса — с 76% до 79%. Из них 30% планируют открытие новых направлений бизнеса, а 14% планируют расширять географию деятельности и выходить на другие рынки.
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Но только 14% опрошенных компаний экспортируют свои товары или услуги за границу. В то же время, 21% планируют расширять команду, а 28% повышать заработную плату сотрудникам.
До 80% увеличилось количество предпринимателей, которые планируют привлекать средства для развития собственного бизнеса в 2024 году. Для сравнения, в прошлом году такие планы имели 67%.
«По-прежнему бизнес в большинстве своем полагается на собственные силы — личные средства (40%) и в меньшей степени на гранты (20%), кредиты (12%) и инвестиции (9%). Намерения по кредитам и инвестициям незначительно выросли», — добавили в ЕБА.
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