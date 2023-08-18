Dell представила 24-дюймовый монитор с режимом планшета — Finance.ua

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Dell представила 24-дюймовый монитор с режимом планшета

Технологии&Авто
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Dell представила 24-дюймовый монитор с режимом планшета
Dell представила 24-дюймовый монитор с режимом планшета
Компания Dell представила монитор 24 Touch USB-C Hub, который благодаря регулируемой подставке может превратиться в планшет с сенсорным дисплеем.
Дисплей предлагает 24-дюймовый экран с разрешением 1080p (Full HD) и частотой обновления 60 Гц. Предлагается мультитач-управление со способностью признавать до 10 касаний одновременно (эта функция совместима с Windows и macOS, но не с Linux — пользователи этой ОС ограничены 3-точечным касанием).
Dell представила 24-дюймовый монитор с режимом планшета
Монитор оснащен портом USB-C с мощностью до 90 Вт, благодаря чему его можно использовать в качестве зарядного устройства для ноутбука или компьютера. Есть также 3-ваттный моно-динамик, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, три концентратора USB-A, дополнительный порт USB-C и аудиовыход.
Особенностью является Ethernet-порт. В Dell отмечают, что это делает его «первым сенсорным монитором данной диагонали, который может непосредственно подключаться к Интернету». С его помощью можно обновлять программное обеспечение или пользоваться специализированными сетевыми функциями. Однако для этого он также требует подключения к ПК или ноутбуку.
С точки зрения дизайна, новый монитор напоминает форм-фактор модели P2418HT 2017 выпуска. И оба похожи на линейку Microsoft Surface Studio с их сенсорными дисплеями и специальными подставками. Dell 24 Touch USB-C Hub предлагается по цене 520 долларов.

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По материалам:
double.news
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