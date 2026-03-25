Декларация Свириденко: 1,3 млн грн зарплаты, более 3,2 млн грн гонораров, квартиры в Киеве и Чернигове
Премьер Юлия Свириденко за прошлый год задекларировала более 4,5 млн гривен дохода, из которых 1,3 млн гривен — зарплата, и еще более 3,2 млн гривен — гонорары.
Также премьер владеет квартирами в Киеве и Чернигове, земельными участками и держит деньги в банке.
Об этом пишет со ссылкой на электронную декларацию премьер-министра.
Согласно декларации, зарплата Свириденко в 2025 году составила 1 млн. 371 тыс. 937 гривен. Также она получила 3 млн 243 тыс. 529 гривен в виде гонорара от Киевской школы экономики, 5195 гривен гонорара от Киевской школы Государственного управления, а также 144 тыс. гривен от мужа — Сергея Дерлеменко за предоставление имущества в аренду.
Также дочь Свириденко София получила от отца 513 тыс. 212 гривен на обучение.
Депозиты
В банке премьер хранит 138 тыс. 713 гривен, а наличными — 10 тыс. долларов. Кроме того, она указала, что имеет 100 тыс. гривен гарантийного залога по договору аренды.
Недвижимость
Также Свириденко имеет в собственности квартиру в Киеве (33,5 кв.м.), квартиру в Чернигове (74,3 кв.м.), земельный участок в Черниговской области площадью 1496 кв.м., а также с мая 2025 арендует квартиру в Киеве (92,7 кв.м.).
Кроме того, 25% квартиры в Чернигове (87,5 кв.м.).
Авто
Ездит премьер на автомобиле BMW Х3 2016 года выпуска, записанном на ее мужа.
Поделиться новостью
