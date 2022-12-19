Даже длительный блэкаут не помешает 72% компаний ЕВА работать на украинском рынке — Finance.ua
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Даже длительный блэкаут не помешает 72% компаний ЕВА работать на украинском рынке

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В рамках опроса Индекс инвестиционной привлекательности Украины топ-менеджеры Европейской Бизнес Ассоциации рассказали о влиянии и последствиях для их бизнеса массированных ракетных ударов на энергосистему Украины.
Нестабильность электроснабжения за последние два месяца вынудила
  • 66% компаний изменить график работы,
  • 40% — уменьшить объемы производства или предоставление услуг,
  • 12% — закрыть часть офисов/отделений/торговых точек.
  • Еще по 9% приостановили работу или законсервировали часть помещений.
  • Только 1% полностью остановили работу, а на 18% наших компаний отключение электроэнергии вообще или почти никак не повлияло.
Чтобы минимизировать влияние отключений электроэнергии, 86% бизнесов устанавливают генераторы или другие ИБП, 65% используют альтернативные источники связи и Интернета, 25% переносят данные в облако, 22% проводят мероприятия по кибербезопасности. Только 10% перебоев с электроэнергией заставили проводить релокацию бизнеса или персонала.
Впрочем, в связи с подготовкой к отключениям электроэнергии украинский бизнес несет существенные затраты. Так, 40% опрошенных нами компаний сообщили, что их расходы на обеспечение автономности уже составили до 50 тысяч долларов, еще 22% сообщают о расходах в диапазоне 50-100 тыс. долларов, 24% — о расходах 100-200 тысяч долларов, и 14% израсходовали уже более 200 тыс. долларов.
В итоге большинство компаний, а именно 72% утверждают, что длительный блэкаут не сможет заставить их выйти из украинского рынка, 20% затрудняются ответить, и только 8% предполагают такую возможность в худшем случае.
По материалам:
Finance.ua
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