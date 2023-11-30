DALL-E 3 теперь доступен всем желающим прямо в Paint — Finance.ua
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DALL-E 3 теперь доступен всем желающим прямо в Paint

Технологии&Авто
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DALL-E 3 теперь доступен всем желающим прямо в Paint
DALL-E 3 теперь доступен всем желающим прямо в Paint, itc.ua
Microsoft выпустила интеграцию генеративного искусственного интеллекта DALL-E в Paint для всех пользователей Windows 11. Благодаря DALL-E 3 стало возможным генерировать изображение прямо в Microsoft Paint и использовать возможности ChatGPT от OpenAI. Эта функция доступна через боковую панель Cocreator в Paint.
Новое обновление теперь доступно всем, а не только участникам программы Insider, передает WindowsLatest. Функция Microsoft Paint Cocreator была доступна в Windows 11 на каналах Canary и Dev с сентября, а недавно она стала доступна пользователям на канале Release Preview. Начиная с этой недели можно будет попробовать DALLE-3 в Microsoft Paint в общей сборке Windows 11.

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Чтобы воспользоваться функцией после обновления устройства, необходимо открыть пустой лист Paint и нажать кнопку Cocreator в правой части панели инструментов. Далее следует дать DALL-E от Microsoft описание того, что нужно создать.
Результаты работы искусственного интеллекта Paint довольно точно воспроизводят описание. Также можно просмотреть другие варианты иллюстраций на боковой панели Cocreator в Paint.
Для новичков предусмотрено пособие из четырех шагов, которые помогут разобраться с новой функцией Paint.
По материалам:
ITC.ua
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