Dacia представила новый доступный кроссовер (фото) — Finance.ua

Dacia представила новый доступный кроссовер (фото) Сегодня 05:48 — Фондовый рынок

Компания Dacia официально представила новый кроссовер Bigster. Новинка заняла место на ступеньку выше хорошо известного украинцам Дастера и стала самой большой моделью в линейке марки. Об этом говорится на сайте компании.

Визуально Bigster получился очень похожим на последний Duster третьего поколения, который был представлен в прошлом году. Прежде всего, их роднит агрессивный дизайн кузова с большим количеством углов и граней и одинаковая светотехника как спереди, так и сзади. Различия только в деталях: слегка измененных бамперах, накладках на передних крыльях и радиаторных решетках.

Bigster можно смело считать увеличенной версией Дастера — он на 230 мм длиннее (4,57 м) и на 50 мм выше (1,71 м). Ширина одинакова — 1,81 м, а колесная база «растянута» с 2657 до 2700 мм, благодаря которой задние пассажиры имеют больше места для ног. Багажник, кстати, тоже больше — 667 литров против 472.

Единственной версией с полным приводом и многорычажной задней подвеской стала TCe 130 4×4. Она получила 130-сильный бензиновый турбомотор с рабочим объемом 1,2 литра без стартера-генератора, пару которому составляет МКПП.

Цены на Dacia Bigster пока не объявлены.

MMR По материалам:

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