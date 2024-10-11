Dacia представила новый доступный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Dacia представила новый доступный кроссовер (фото)

Фондовый рынок
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Компания Dacia официально представила новый кроссовер Bigster. Новинка заняла место на ступеньку выше хорошо известного украинцам Дастера и стала самой большой моделью в линейке марки. Об этом говорится на сайте компании.
Визуально Bigster получился очень похожим на последний Duster третьего поколения, который был представлен в прошлом году. Прежде всего, их роднит агрессивный дизайн кузова с большим количеством углов и граней и одинаковая светотехника как спереди, так и сзади. Различия только в деталях: слегка измененных бамперах, накладках на передних крыльях и радиаторных решетках.
Dacia представила новый доступный кроссовер (фото)
Bigster можно смело считать увеличенной версией Дастера — он на 230 мм длиннее (4,57 м) и на 50 мм выше (1,71 м). Ширина одинакова — 1,81 м, а колесная база «растянута» с 2657 до 2700 мм, благодаря которой задние пассажиры имеют больше места для ног. Багажник, кстати, тоже больше — 667 литров против 472.
Единственной версией с полным приводом и многорычажной задней подвеской стала TCe 130 4×4. Она получила 130-сильный бензиновый турбомотор с рабочим объемом 1,2 литра без стартера-генератора, пару которому составляет МКПП.
Цены на Dacia Bigster пока не объявлены.
По материалам:
MMR
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