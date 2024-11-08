Cupra выпустила экономичную версию нового Terramar — Finance.ua

Cupra выпустила экономичную версию нового Terramar Сегодня 05:16 — Фондовый рынок

Cupra выпустила экономичную версию нового Terramar

CUPRA не упускает возможности привлечь внимание клиентов к новому Terramar, и хотя первые экземпляры прибудут в 2025 году, марка уже расширила линейку за счет более доступной версии гибридного PHEV.

Сейчас в продаже в Европе модель предлагается в трех версиях: две бензиновые и одна PHEV с максимальной мощностью 272 л.с., которая может оказаться слишком мощной для многих потенциальных владельцев. Поэтому была добавлена ​​более доступная версия с меньшей мощностью, но все еще достойной производительностью.

Новый Terramar в версии VZ EHybrid уже доступен для заказа, отличаясь легкосплавными 18-дюймовыми колесами, широкой цветовой палитрой и богатым набором оборудования, включающим светодиодные фары, автоматический климат-контроль, систему доступа и запуска без ключа, спортивные сиденья, круиз-контроль, систему контроля давления в шинах и пакет безопасности с подушками безопасности.

Стоимость новой версии CUPRA Terramar PHEV с двигателем 204 л.с. составляет 50 300 долларов с актуальным курсом, что делает ее на почти 6200 долларов дешевле базовой версии на 272 л.с.

Технологии остаются на высоте: 1,5-литровый двигатель TSI Evo на 150 л.с. и электромотор на 115 л.с. обеспечивают общую мощность 204 л.с. и придают движение передним колесам. Максимальная скорость достигает 205 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды.

Литий-ионная батарея емкостью 25,8 кВтч позволяет Terramar VZ EHybrid преодолевать до 120 км на шоссе и до 147 км в городских условиях, что делает эту модель привлекательной для тех, кто ищет экономичный и производительный кроссовер.

Ampercar По материалам:

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