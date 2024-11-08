Cupra выпустила экономичную версию нового Terramar — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Cupra выпустила экономичную версию нового Terramar

Фондовый рынок
27
Cupra выпустила экономичную версию нового Terramar
Cupra выпустила экономичную версию нового Terramar
CUPRA не упускает возможности привлечь внимание клиентов к новому Terramar, и хотя первые экземпляры прибудут в 2025 году, марка уже расширила линейку за счет более доступной версии гибридного PHEV.
Сейчас в продаже в Европе модель предлагается в трех версиях: две бензиновые и одна PHEV с максимальной мощностью 272 л.с., которая может оказаться слишком мощной для многих потенциальных владельцев. Поэтому была добавлена ​​более доступная версия с меньшей мощностью, но все еще достойной производительностью.
Новый Terramar в версии VZ EHybrid уже доступен для заказа, отличаясь легкосплавными 18-дюймовыми колесами, широкой цветовой палитрой и богатым набором оборудования, включающим светодиодные фары, автоматический климат-контроль, систему доступа и запуска без ключа, спортивные сиденья, круиз-контроль, систему контроля давления в шинах и пакет безопасности с подушками безопасности.
Стоимость новой версии CUPRA Terramar PHEV с двигателем 204 л.с. составляет 50 300 долларов с актуальным курсом, что делает ее на почти 6200 долларов дешевле базовой версии на 272 л.с.
Технологии остаются на высоте: 1,5-литровый двигатель TSI Evo на 150 л.с. и электромотор на 115 л.с. обеспечивают общую мощность 204 л.с. и придают движение передним колесам. Максимальная скорость достигает 205 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды.
Литий-ионная батарея емкостью 25,8 кВтч позволяет Terramar VZ EHybrid преодолевать до 120 км на шоссе и до 147 км в городских условиях, что делает эту модель привлекательной для тех, кто ищет экономичный и производительный кроссовер.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙

По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.