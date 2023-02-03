Цукерберг за день заработал рекордные $12,5 миллиарда — Finance.ua

Цукерберг за день заработал рекордные $12,5 миллиарда 03.02.2023, 10:45 — Фондовый рынок

Состояние основателя и руководителя Meta Марка Цукерберга подскочило на 12,5 млрд долл. в четверг, что стало наибольшим однодневным ростом его состояния.

Об этом сообщает Bloomberg

Цукерберг приходит в себя после самого плохого года для своего бизнеса, когда его состояние упало после пика в 142 миллиарда долларов в сентябре 2021 года. В 2022 году у него было несколько ежедневных взлетов и падений: в феврале он потерял 31 млрд долл. в день, затем заработал 11 млрд долл. в апреле, а в октябре потерял еще 11 млрд долл. после очередного разочаровывающего отчета о доходах Meta.

Сейчас состояние Цукерберга составляет 69,8 млрд долл., что делает его 13 самым богатым человеком в мире, свидетельствует Индекс миллиардеров Bloomberg. Он опередил среди других миллиардеров индийца Гаутама Адани.

Инвесторы обрадовались после последних финансовых результатов Meta. В частности, Цукерберг заявил, что ноябрьское сокращение 11 тысяч рабочих мест или 13% рабочей силы было «лишь началом» его планов по оптимизации.

На этой неделе компания также победила в суде против Федеральной торговой комиссии, которая заблокировала выкуп компанией стартапа в сфере виртуальной реальности.

В четверг акции Meta выросли на 23,3%, присоединившись к ряду других технологических компаний, акции которых взлетели в цене.

Економічна Правда По материалам:

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