Цукерберг за день заработал рекордные $12,5 миллиарда — Finance.ua
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Цукерберг за день заработал рекордные $12,5 миллиарда

Фондовый рынок
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Состояние основателя и руководителя Meta Марка Цукерберга подскочило на 12,5 млрд долл. в четверг, что стало наибольшим однодневным ростом его состояния.
Об этом сообщает Bloomberg.
Цукерберг приходит в себя после самого плохого года для своего бизнеса, когда его состояние упало после пика в 142 миллиарда долларов в сентябре 2021 года. В 2022 году у него было несколько ежедневных взлетов и падений: в феврале он потерял 31 млрд долл. в день, затем заработал 11 млрд долл. в апреле, а в октябре потерял еще 11 млрд долл. после очередного разочаровывающего отчета о доходах Meta.
Сейчас состояние Цукерберга составляет 69,8 млрд долл., что делает его 13 самым богатым человеком в мире, свидетельствует Индекс миллиардеров Bloomberg. Он опередил среди других миллиардеров индийца Гаутама Адани.
Инвесторы обрадовались после последних финансовых результатов Meta. В частности, Цукерберг заявил, что ноябрьское сокращение 11 тысяч рабочих мест или 13% рабочей силы было «лишь началом» его планов по оптимизации.
На этой неделе компания также победила в суде против Федеральной торговой комиссии, которая заблокировала выкуп компанией стартапа в сфере виртуальной реальности.
В четверг акции Meta выросли на 23,3%, присоединившись к ряду других технологических компаний, акции которых взлетели в цене.
По материалам:
Економічна Правда
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