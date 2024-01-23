Цукерберг пообещал создать ИИ, полностью похожий на человека — Finance.ua

Цукерберг пообещал создать ИИ, полностью похожий на человека Сегодня 02:09 — Технологии&Авто

Цукерберг пообещал создать ИИ, полностью похожий на человека

Марк Цукерберг, генеральный директор компании Meta, недавно объявил о планах компании по углублению в сферу искусственного всеобщего интеллекта (AGI) с открытым исходным кодом, что вызвало смесь ожидания и беспокойства. Этот шаг имеет целью демократизировать разработку ИИ, позволив разработчикам и общественности адаптировать и совершенствовать эти системы.

Взгляд Цукерберга на создание человекоподобного ИИ с помощью открытого кода вызвало бурную реакцию общественности и экспертного сообщества. Перспектива автономных высокоадаптивных систем ИИ имеет огромный потенциал, но также вызывает значительные опасения относительно возможности того, что такая технология может стать неконтролируемой.

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Подход к разработке AGI с открытым кодом может способствовать инновациям, инклюзивности и быстрому прогрессу в этой области. Он предлагает возможность широкого сотрудничества и кастомизации, что потенциально ускоряет прорывы в различных секторах. Однако нельзя пренебрегать рисками, присущими этому процессу. Способность систем AGI работать автономно и потенциал для расширения возможностей за счет интеграции вызывают беспокойство по поводу безопасности, защиты и этических последствий такой технологии.

Цукерберг подчеркивает первостепенную значимость и трансформационный потенциал AGI, выступая за модель с открытым исходным кодом, чтобы максимизировать его доступность и влияние. Однако некоторые воспринимают его позицию как пренебрежительное отношение к существенным рискам, что вызывает критику из-за отсутствия осторожности и оценки рисков. Этические последствия разработки и распространения AGI в формате с открытым исходным кодом глубоки, что требует тщательного баланса между инновациями и ответственным управлением.

cikavosti По материалам:

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