Credit Suisse займет у Нацбанка Швейцарии до 54 млрд долл. после рекордного падения акций — Finance.ua

Credit Suisse займет у Нацбанка Швейцарии до 54 млрд долл. после рекордного падения акций
Банк Credit Suisse собирается занять до 54 миллиардов долларов у Швейцарского национального банка после того, как его акции упали на рекордные 24% в среду на фоне проблем с отчетностью.
Об этом пишет Euronews.
Этот шаг, как указано, подтверждает данное ранее обещание швейцарских регуляторов предоставить ликвидность в случае необходимости.
Вмешательство Нацбанка Швейцарии не успело предотвратить удар по Уолл-стрит на момент закрытия торгов: индекс Доу Джонса упал на 0,9%.
Доверие к мировым финансовым институтам было подорвано банкротствами банков в США, начиная с Silicon Valley Bank.
Это привело к более широкой распродаже акций банков по всей Европе, во главе которой оказался Credit Swiss.
В ближайшие 24 часа инвесторов ожидает неспокойная обстановка: фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на открытии, продолжая негативную динамику бирж в Европе и США из-за опасений проблем в банковском секторе, включая ажиотаж вокруг Credit Suisse.
Напомним, Credit Suisse 13 марта заявил, что выявил «существенные недостатки» в своей финансовой отчетности. Банк отметил, что намерен внести изменения в процедуры аудита и внутреннего контроля.
После чего глава крупнейшего акционера Credit Suisse Саудовского национального банка Аммар аль-Худайри сказал, что не хочет увеличивать свою долю и владеть более 10% акций швейцарского банка.
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