Credit Suisse - новый Lehman Brothers? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Credit Suisse - новый Lehman Brothers? Сегодня 11:59 — Фондовый рынок

Показатель кредитного риска Credit Suisse находится на рекордно высоком уровне. Вот так один из крупнейших банков Швейцарии, да и всего мира, стал высокорискованным активом. Генеральный директор Credit Suisse Group AG Ульрих Кернер (Ulrich Koerner) заявил, что банк переживает «критический момент», готовясь к последней реструктуризации. Сообщают, что руководство проводит «успокоительные» беседы с основными инвесторами, но рынок банку не верит. Это яркий пример того, что нынешняя финансовая система не может справиться с более высокими процентными ставками. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

CDS (страховка от дефолта) Deutsche Bank и Credit Suisse (б. п.). Источник: bloomberg.com

CDS (страховка от дефолта) Credit Suisse «полетел» вверх, и многие сравнивают происходящее с тем, что уже случалось с Lehman Brothers и Bear Stearns. Данный показатель достиг уровня в 250 базисных пунктов (близко к историческим максимумам 2009 года) с 55 пунктов в начале года. Акции «обвалились» до новых минимумов (рыночная капитализация упала до примерно 10 млрд CHF с более чем 30 млрд в марте 2021 года). Банк рассматривает продажу части бизнеса и активов, как, например, трейдинговый Департамент структурных продуктов и Latin America Wealth Management (за исключением Бразилии).

График акций Credit Suisse. Источник: tradingview.com

Аналитики KBW считают, что Credit Suisse понадобится привлечь капитал в 4 млрд CHF для финансирования внутренней реструктуризации даже после продажи доли своего бизнеса и активов. Впрочем, важно отметить, что ситуация у банка лучше, чем у Deutsche Bank 6 лет назад на пике его проблем, так как текущий коэффициент Capital ratio у Credit Suiss — 13,5%, а у Deutsche Bank он составлял лишь 10,8%.

Руководство банка проводит стратегический анализ сложившейся ситуации с возможными продажами подразделений и отказа от некоторых видов деятельности. Credit Suiss планирует обнародовать заключение вместе с финансовыми результатами за III квартал 27 октября 2022 года. Аналитик сомневается, что кто-то позволит обанкротиться крупной финансовой группе. После Lehman Brothers есть четкое понимание — выгоднее спасать, чем «топить». В противном случае на восстановление экономики придется потратить значительно больше.

RoboForex По материалам:

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