CoinW запускает конкурс с призовым фондом $1 млн. приуроченный к Евро 2024 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

CoinW запускает конкурс с призовым фондом $1 млн. приуроченный к Евро 2024

Криптовалюта
0
CoinW запускает конкурс с призовым фондом $1 млн. приуроченный к Евро 2024
На криптовалютной бирже CoinW начинается голевая феерия посвященная Чемпионату Европы по футболу 2024. Призовой фонд конкурса составит $1 миллион, а старт намечен на 13 июня.
В рамках конкурса текущие пользователи биржи и новички получают возможность зарабатывать баллы, а далее обменивать их на ценный подарки. Баллы можно заработать выполняя регистрацию, депозит, подписку на социальные сети, торговые задания на фьючерсном, ETF или спотовом рынках, предугадывать победителей матчей Чемпионата Европы по футболу 2024 и т. д.
Участники, которые дали свой прогноз на все 51 матч, получат супербонус 100 USDT, а те которые правильно предсказали результат всех матчей — дополнительный супер бонус 500 USDT. Общий призовой фонд в 100 000 USDT распределяется в порядке очереди.
Период проведения: 13 июня 2024 — 18 июля 2024
Для участия в конкурсе, перейдите по ссылке на страницу конкурса и нажмите на кнопку «Регистрация». Далее дождитесь старта кампании и сразу приступите к выполнению заданий. Помните, что призовой пул ограничен, а подарки будут розданы в порядке живой очереди согласно принципа «Первым пришёл первым обслужен».
CoinW запускает конкурс с призовым фондом $1 млн. приуроченный к Евро 2024
Заработанные токены можно обменять на супер бонусы различного номинала, мерч с автографом Андреа Пирло, Apple технику, криптовалюты и даже 7-дневный тур по Европе!
Прогнозы на победителя Чемпионата Европы 2024, обладателей 2 и 3 места можно делать начиная с матчей 1/8 финала и не позднее чем за 3 часа до полуфиналов. Участники, которые дадут верный прогноз на результат финала, получат супер бонус 50 USDT. Общий призовой фонд в 50 000 USDT распределяется в порядке очереди.
По материалам:
CoinW
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.