CoinW выделил $100,000 за видеообзоры и посты о бирже — Finance.ua
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CoinW выделил $100,000 за видеообзоры и посты о бирже

Криптовалюта
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CoinW выделил $100,000 за видеообзоры и посты о бирже
Криптовалютная биржа CoinW открыла второй раунд программы поддержки блоггеров с призовым фондом 100,000 USDT. Первый раунд прошел успешно и в мероприятии приняли участие более 300 человек, поэтому общий призовой фонд на второй раунд был увеличен.
Платформа будет принимать заявки до 31 августа 2024 года. Для участия нужно:
  • зарегистрироваться на coinw.com и изучить сервисы биржи;
  • записать видеообзор и опубликовать его на своем YouTube-канале или сделать пост в телеграм канале;
  • Разместить реферальную ссылку под видео или в посте;
  • подать заявку, заполнив гугл-форму
Организаторы выберут 100 победителей и отправят награды на их аккаунты CoinW
Биржа оценит работы участников на основании следующих критериев: качество видео и знание продуктов, а также количество просмотров, комментариев и данные по реферальной ссылке. Будет также несколько скрытых параметров, чтобы избежать манипуляции данными.
Во втором раунде создан дополнительный фонд наград, где первые 100 участников получат супербонус до $380. Участник должен просто зарегистрироваться, совершить депозит и начать торговлю. Величина бонуса будет зависеть от торгового объема.
«Ежедневно мы наблюдаем множество новых видео о CoinW на видеохостинге YouTube и посты в Telegram о нашей бирже. Мы решили поощрить блогеров и обычных пользователей, которые создают контент о CoinW. Первые 100 участников получат супербонус до $380 за простые задания (регистрация, депозит, торговля) и до $1000 за ваш обзор CoinW», ― прокомментировал руководитель CoinW в Восточной Европе Alex Notm.
CoinW ― криптовалютная биржа с главным офисом в Дубае (ОАЭ) для спотовой и фьючерсной торговли, P2P-сделок и копитрейдинга. Площадка работает с 2017 года и насчитывает более 10 млн пользователей.
По материалам:
CoinW
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