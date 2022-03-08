Coinbase заблокировала 25 000 кошельков, связанных с россиянами — Finance.ua
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Coinbase заблокировала 25 000 кошельков, связанных с россиянами

Сегодня 06:36Финтех и Карты
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Coinbase заблокировала 25 000 кошельков, связанных с россиянамиCoinbase заблокировала 25 000 кошельков, связанных с россиянами
Coinbase — одна из крупнейших криптовалютных бирж и единственная криптокомпания, представленная на NASDAQ — 7 марта объявила, что заблокировала около 25 000 адресов, связанных с россиянами или российскими компаниями.
«Coinbase заблокировал более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, которые, по нашему мнению, занимаются незаконной деятельностью, многие из которых мы обнаружили в ходе собственных активных расследований. Когда мы определили эти адреса, мы поделились с правительством для дальнейшей поддержки применения санкций», — сообщил главный юрист Coinbase Пол Грюол.
Он не уточнил сумму активов, заблокированных по этим адресам.
Заметим, что биржа не работает ни в России, ни в Украине. Но кошелек Coinbase Wallet доступен для пользователей со всего мира, в том числе для наших граждан и граждан страны-оккупанта.
По словам Грюола, Coinbase поддерживает экономические санкции, наложенные на РФ в связи с коварной войной против Украины. Чтобы присоединиться к ним, биржа ввела ряд новых правил, включая блокировку активов подсанкционных персон и постоянный мониторинг новых адресов, чтобы выявлять среди них санкционные и быстро блокировать их.
Он также подчеркнул, что, несмотря на природу криптоактивов, которая делает их удобными для обхода санкций, России это вряд ли поможет.
«Например, российскому правительству и другим санкциям понадобится практически недостижимое количество цифровых активов, чтобы существенно противодействовать текущим санкциям. Один только российский центральный банк имеет более 630 млрд долларов в основном иммобилизованных резервных активов. Это больше, чем общая рыночная капитализация всех цифровых активов и в 5–10 раз превышает общий ежедневный объем торговли всех цифровых активов. То есть попытка скрыть большие транзакции с помощью открытой и прозрачной криптотехнологии была бы гораздо сложнее, чем другими устоявшимися методами (например, с использованием фиата, искусства, золота или других активов), — отметил Грюол. — Это не означает, что плохие люди не могут попробовать, но обход ограничений в таком масштабе потребует массовых покупок, которые будут непомерно дорогими и заметными, поскольку такая покупательная активность, вероятно, приведет к резкому росту цен».

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: Ain.Ua
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