Coinbase в 2022 году получила $2,6 млрд чистого убытка — Finance.ua

Coinbase в 2022 году получила $2,6 млрд чистого убытка 23.02.2023, 00:11 — Фондовый рынок

Coinbase в 2022 году получила $2,6 млрд чистого убытка

Согласно опубликованному 21 февраля отчету о финансовых результатах за четвертый квартал прошлого года, крупнейшая американская криптобиржа Coinbase зафиксировала чистый убыток в размере $557 млн, а за весь год — $2,625 млрд. Для сравнения, в 2021 году чистая прибыль Coinbase составила соответственно $840 млн и $3,6.

За последние три месяца криптобиржа заработала $605 млн, в то время как в тот же период 2021-го — $2,49 млрд.

Годовая прибыль криптобиржи сократилась на 57%. За весь прошлый год Coinbase заработала $3,1 млрд, что более чем вдвое меньше $7,3 млрд, полученных годом ранее.

В сообщении Coinbase говорится, что прошедший год был сложным для криптокомпаний, с одной стороны, из-за макроэкономических факторов, таких как высокая инфляция и рост процентных ставок, а с другой — из-за двух «уникальных» событий в самой индустрии.

Первое — это обвал токена LUNA, способствовавший снижению капитализации рынка криптовалют примерно на 60% и выявивший неэффективную практику управления криптовалютными рисками, что привело к банкротству компаний Three Arrows Capital, Voyager и Celsius.

Второе событие — крах FTX, ставший результатом мошенничества и повлекший за собой ряд банкротств в отрасли.

В то же время Coinbase отмечает, что ситуация на крипторынке улучшилась в текущем первом квартале по сравнению с прошлым четвертым. И это привело к тому, что компания получила прибыль от трансакций в размере $120 млн в январе.

Напомним, криптоибиржа Coinbase сократит 20% штата в рамках второго большого раунда сокращений — гендиректор компании Брайан Армстронг пожаловался на сложную ситуацию на крипторынке и падение доходов.

Фінансовий клуб По материалам:

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