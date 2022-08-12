Coca-Cola оценила потери от прекращения продаж в рф почти в 200 миллионов долларов — Finance.ua

Coca-Cola оценила потери от прекращения продаж в рф почти в 200 миллионов долларов 12.08.2022, 01:17 — Фондовый рынок

Coca-Cola оценила потери от прекращения продаж в рф почти в 200 миллионов долларов

Компания Coca-Cola HBC AG отчиталась, что в первой половине 2022 года получила убытки в размере 190 млн евро (195 млн долл.) из-за прекращения продаж в рф.

Об этом пишет Reuters.

CCHBC отметила, что уменьшила свои запасы в россии и прекратила производство и продажу продукции Coca-Cola в стране, которая до недавнего времени была ее крупнейшим рынком сбыта. Теперь у компании будет меньшее присутствие на российском рынке.

При этом локальные бренды компании, например соки Rich, «Добрый» и «Моя семья» остаются прибыльными и самодостаточными, заявил в разговоре с агентством гендиректор CCHBC Зоран Богданович.

Он подчеркнул, что российские бренды никак не взаимодействуют с американской The Coca-Cola Company.

Богданович добавил, что в рамках сокращения своего бизнеса в россии, CCHBC пришлось уволить российских сотрудников. Во втором полугодии компания ожидает затрат в размере $82 млн, связанных с деятельностью на российском рынке.

При этом чистый доход CCHBC от продаж в первом полугодии вырос почти на 30%, превысив составленный компанией консенсус-прогноз аналитиков в €3,95 млрд.

Сравнительная операционная прибыль также превзошла ожидания, но чистая прибыль оказалась ниже прогнозов, отмечает агентство.

HBC является одним из многих разливочных предприятий Coca-Cola по всему миру и имеет местные франшизы Coca-Cola для разлива и продаж напитков, произведенных американским гигантом. Coca-Cola владеет более 20% акций HBC.

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Економічна Правда По материалам:

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