Число регистраций в Ethereum Name Service взлетело на 163% за неделю — Finance.ua

Число регистраций в Ethereum Name Service взлетело на 163% за неделю Сегодня 17:22 — Финтех и Карты

За неделю с 27 июня по 3 июля количество регистраций в системе доменных имен Ethereum Name Service (ENS) составило 78 566. Показатель вырос на 163,6% по сравнению с предыдущими семью днями.

Только в воскресенье, 3 июля, было зарегистрировано 29 727 доменов ENS. Доход сервиса за этот день превысил $684 000 — более трети от общего показателя в $1,8 млн за период.

После зафиксированных в мае рекордных метрик системы в июне показатели значительно упали. Однако цифры только за первые дни июля продемонстрировали новый рост популярности ENS.

На момент написания число регистраций доменов в начавшемся месяце достигло 109 312 против 122 327 за предыдущий. Доход сервиса уже приблизился к $1,99 млн, тогда как за весь июнь составил $2,55 млн.

На крупнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea домены ENS входят в первую тройку коллекций по объему торгов. За последние семь дней показатель вырос почти на 280%.

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Forklog По материалам:

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