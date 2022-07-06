Число регистраций в Ethereum Name Service взлетело на 163% за неделю — Finance.ua
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Число регистраций в Ethereum Name Service взлетело на 163% за неделю

Финтех и Карты
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За неделю с 27 июня по 3 июля количество регистраций в системе доменных имен Ethereum Name Service (ENS) составило 78 566. Показатель вырос на 163,6% по сравнению с предыдущими семью днями.
Только в воскресенье, 3 июля, было зарегистрировано 29 727 доменов ENS. Доход сервиса за этот день превысил $684 000 — более трети от общего показателя в $1,8 млн за период.
После зафиксированных в мае рекордных метрик системы в июне показатели значительно упали. Однако цифры только за первые дни июля продемонстрировали новый рост популярности ENS.
На момент написания число регистраций доменов в начавшемся месяце достигло 109 312 против 122 327 за предыдущий. Доход сервиса уже приблизился к $1,99 млн, тогда как за весь июнь составил $2,55 млн.
Число регистраций в Ethereum Name Service взлетело на 163% за неделю
На крупнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea домены ENS входят в первую тройку коллекций по объему торгов. За последние семь дней показатель вырос почти на 280%.
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По материалам:
Forklog
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