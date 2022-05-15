Чтобы через 5-10 лет отвечать требованиям: эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе вуза — Finance.ua

Чтобы через 5-10 лет отвечать требованиям: эксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе вуза

Сегодня 09:32 — Личные финансы

Хоть в Украине и продолжается горячая фаза войны, вступительную кампанию никто не отменял. И сегодня, как никогда, нужно сделать правильный выбор, поступая в высшее учебное заведение, чтобы через 5-10 лет отвечать профессиональным требованиям, которые предстанут перед обществом.

В ходе онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, доктор экономических наук, профессор, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач предложил несколько советов сегодняшним абитуриентам.

По его словам, профессию сейчас нужно выбирать не навеки: «Вы все равно ошибетесь. У вас все равно поменяются преференции. Поэтому берите ту профессию, которая вам нравится сейчас, но позвольте себе искать, не останавливаясь».

Длигач призывает сравнивать разные профессии и обучение в разных вузах.

«Ищите вуз по комьюнити, которое вы получаете, по возможностям социализации, по возможностям изменения, по мобильности вузов, по готовности вуза пойти вам на встречу, если вы захотите сменить профессию внутри этого вуза, или разрешить вам через академическую мобильность продолжать обучение за границей», — говорит он.

По мнению Андрея Длигача, перспективы творческих профессий — самые яркие:

«Все профессии будут становиться творческими. Бухгалтеры, заменяемые алгоритмами, будут становиться творцами в бухучете. И это не шутка. Научитесь заниматься творчеством в любой сфере, потому что это развивает креативный потенциал».

Вообще же ключевые вызовы, стоящие перед человеком — научиться взаимодействовать с машинными алгоритмами и наполнить собственную жизнь дополнительными смыслами. Также Длигач советует заниматься своим здоровьем, вдумчиво к нему относиться и инвестировать в него.

«Нужно развивать разные виды интеллекта. Университет Сингулярности, который я представляю в Украине, выделяет восемь видов интеллекта. Это уже не только традиционный умственный интеллект и эмоциональный интеллект, это также то, что касается жизненной энергии, твоей возможности видеть большую цель», — рассказал эксперт.

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