Что влияет на стоимость импортных овощей и фруктов — Finance.ua

Что влияет на стоимость импортных овощей и фруктов Сегодня 21:00 — Личные финансы

Что влияет на стоимость импортных овощей и фруктов

Свежие овощи и фрукты доступны украинцам в любое время года. Благодаря импорту даже зимой на полках супермаркетов богатый выбор томатов, огурцов, цитрусовых и экзотических плодов, однако их стоимость обычно «бьет по карману».

На украинском рынке представлен большой ассортимент овощей и фруктов из-за границы, среди которых помидоры, огурцы, картофель, цитрусовые и бананы.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель отдела маркетинга оптового рынка «Шувар» Татьяна Попович, за последние годы наблюдается растущий интерес к импортным овощам и фруктам среди потребителей.

Спрос на экзотические фрукты, такие как киви, манго, ананасы, импортные сорта помидоров и огурцов также растет. Это приводит к более широкому представлению импортных товаров на рынке.

Почему цены на импортную продукцию «кусаются»

Полакомиться сочными фруктами украинцы могут в любой сезон, впрочем, их цена достаточно высока. То же касается и огурцов, томатов, перца. На полках магазинов есть свежие овощи круглый год, но зимой — это преимущественно импорт.

Аналитик УКАБ Максим Гопка отмечает, что на ценообразование продукции из-за рубежа влияет несколько факторов. Во-первых, внутренняя ситуация на рынке экспортера (мировые тенденции). Во-вторых, стоимость усложненной логистики.

Цена на импортные овощи и фрукты может изменяться из-за таких факторов:

колебания валютных курсов, поскольку большинство импортных товаров рассчитаны в иностранной валюте;

транспортные расходы, таможенные пошлины и тарифы — могут изменяться в зависимости от политики государства;

погодные условия и проблемы с выращиванием в странах-экспортерах могут привести к дефициту и повышению цен.

«Таким образом, увеличение стоимости импортных овощей и фруктов может быть результатом комплексного влияния этих факторов, что часто „кусается“ для конечного потребителя», — объяснила эксперт рынка «Шувар» Татьяна Попович.

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