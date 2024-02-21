Что влияет на стоимость импортных овощей и фруктов — Finance.ua

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Что влияет на стоимость импортных овощей и фруктов

Личные финансы
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Что влияет на стоимость импортных овощей и фруктов
Что влияет на стоимость импортных овощей и фруктов
Свежие овощи и фрукты доступны украинцам в любое время года. Благодаря импорту даже зимой на полках супермаркетов богатый выбор томатов, огурцов, цитрусовых и экзотических плодов, однако их стоимость обычно «бьет по карману».
На украинском рынке представлен большой ассортимент овощей и фруктов из-за границы, среди которых помидоры, огурцы, картофель, цитрусовые и бананы.
Как рассказала в комментарии РБК-Украина руководитель отдела маркетинга оптового рынка «Шувар» Татьяна Попович, за последние годы наблюдается растущий интерес к импортным овощам и фруктам среди потребителей.
Спрос на экзотические фрукты, такие как киви, манго, ананасы, импортные сорта помидоров и огурцов также растет. Это приводит к более широкому представлению импортных товаров на рынке.

Почему цены на импортную продукцию «кусаются»

Полакомиться сочными фруктами украинцы могут в любой сезон, впрочем, их цена достаточно высока. То же касается и огурцов, томатов, перца. На полках магазинов есть свежие овощи круглый год, но зимой — это преимущественно импорт.
Аналитик УКАБ Максим Гопка отмечает, что на ценообразование продукции из-за рубежа влияет несколько факторов. Во-первых, внутренняя ситуация на рынке экспортера (мировые тенденции). Во-вторых, стоимость усложненной логистики.
Цена на импортные овощи и фрукты может изменяться из-за таких факторов:
  • колебания валютных курсов, поскольку большинство импортных товаров рассчитаны в иностранной валюте;
  • транспортные расходы, таможенные пошлины и тарифы — могут изменяться в зависимости от политики государства;
  • погодные условия и проблемы с выращиванием в странах-экспортерах могут привести к дефициту и повышению цен.
«Таким образом, увеличение стоимости импортных овощей и фруктов может быть результатом комплексного влияния этих факторов, что часто „кусается“ для конечного потребителя», — объяснила эксперт рынка «Шувар» Татьяна Попович.

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По материалам:
РБК-Україна
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