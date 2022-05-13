Что такое система прямого урегулирования ущерба при ДТП, и кто этим может воспользоваться — Finance.ua

Что такое система прямого урегулирования ущерба при ДТП, и кто этим может воспользоваться

Сегодня 20:01 — Страхование

Что такое система прямого урегулирования ущерба при ДТП, и кто этим может воспользоваться

Прямое урегулирование убытков (ПУУ) — это система, в рамках которой пострадавший в ДТП получает возмещение по полису ОСАГО от «своей» страховой компании, а не от виновника. В Моторном (транспортном) страховом бюро рассказали подробности о том, как работает эта система.

Система ПУУ не требует от страхователя заключать дополнительные договора страхования, кроме договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО).

перечнем страховщиков-членов МТСБУ, являющихся участниками Соглашения о прямом урегулировании убытков, можно Ознакомиться с, являющихся участниками Соглашения о прямом урегулировании убытков, можно по ссылке

Чем это полезно?

Для владельцев транспортных средств:

в случае ДТП потерпевший имеет возможность обратиться за выплатой возмещения в «свою» страховую компанию для получения возмещения;

таким образом страхователь имеет возможность выбрать страховую компанию, которая будет не только компенсировать убытки, ответственным за которые является страхователь, но и компенсировать полученные страхователем убытки в ДТП, ответственным за которое является водитель другого транспортного средства;

при этом не придется «участвовать в лотерее», обращаясь за возмещением к страховщику, ответственному за ДТП.

Для страховых компаний:

страховые компании заинтересованы привлекать лояльных клиентов, оказывая качественные услуги;

кроме того, при участии в системе прямого урегулирования убытков страховые компании могут в разы повысить эффективность регрессной работы.

Когда можно использовать систему прямого урегулирования ущерба?

Если ДТП произошло с участием исключительно двух наземных ТС и является контактным (имеется столкновение), независимо от наличия или отсутствия потерпевших, которым нанесен ущерб жизни и здоровью.

На оба ТС есть действующий на момент ДТП договор ОСГПО, и страховщики обоих участников ДТП являются участниками Системы прямого урегулирования ущерба.

Водитель одного из ТС полностью виновен в ДТП (нет частичной ответственности).



Имеющаяся информация у Страховщика потерпевшего относительно полисов участников ДТП не противоречива в части данных, на основании которых идентифицируется обеспеченное транспортное средство (марка, тип, государственный регистрационный номерной знак) и определяются наличие страхового обеспечения на дату ДТП, размер франшизы и страховых сумм.



Что еще нужно знать?

Некоторые особенности прямого урегулирования ущерба:

при прямом урегулировании возмещается только ущерб, причиненный имуществу;

ДТП может быть зафиксировано с помощью Национальной полиции или составлен Европротокол (нет разницы с процедурой обычной системы урегулирования ущерба по договорам ОСАГО);

урегулирование ущерба осуществляется на условиях договора ОСАГО, заключенного лицом, ответственным за ДТП со своей страховой компанией. Таким образом, применяется франшиза и страховая сумма, указанные в таком договоре.



Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.