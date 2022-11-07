Что такое материальная помощь от работодателя и как ее получить — Finance.ua

Что такое материальная помощь от работодателя и как ее получить Сегодня 10:01 — Личные финансы

Что такое материальная помощь от работодателя и как ее получить

Украинцы, официально трудоустроенные, могут получить материальную помощь от своего работодателя. Однако для этого должны быть конкретные основания.

Что предусматривает материальная помощь работнику и как ее правильно оформить — рассказываем далее.

Что это такое

Материальная помощь работнику — это финансовая поддержка или нецелевая благотворительная помощь работнику. Выплачивается она работодателем единовременно и только по заявлению наемного работника.

Чтобы поддержать работников, работодатель может предоставить разовую нецелевую благотворительную помощь (НБП), при этом не платить налоги.

Материальную помощь работнику считают разовой, только если соблюдены условия:

помощь выплачивается отдельным работникам;

необходимость в помощи возникла неожиданно;

руководитель предприятия по своему усмотрению принимает решение оказать помощь и определяет ее размер.

Чтобы получить денежную поддержку, человек должен обратиться к работодателю с заявлением. В нем работник должен попросить о предоставлении денежной выплаты и указать основания, предопределяющие необходимость выплаты соответствующей материальной помощи.

В 2022 году работник может попросить о денежной помощи:

в связи с затруднительным положением из-за войны;

на лечение;

другие веские причины.

В свою очередь помощь на лечение может быть двух типов:

помощь на лечение и медицинское обслуживание — предоставляется лично работнику;

целевая благотворительная помощь на лечение — перечисляется в медучреждение.

Сумма помощи

Как уже отмечалось выше, работодатель по своему усмотрению принимает решение выдать помощь своему работнику и самостоятельно определяет ее размер.

Денежные выплаты бухгалтер предприятия не включает в налогооблагаемый доход работника, если размер пособия в 2022 году не превышает 3470 грн.

То есть, чтобы нецелевая благотворительная помощь не подлежала налогообложению, ее сумма не должна превышать 3470 грн (совокупно на весь год).

Если размер поддержки будет выше, она облагается налогом по ставке 18% и военным сбором — 1,5%.

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Кроме того, работодателю следует помнить, что выплата должна быть разовой и предоставляться отдельному работнику. В противном случае, материальная помощь будет приравниваться к заработной плате (т.е. облагаться налогом).

Что дальше

После получения заявления работодатель принимает решение о предоставлении материальной помощи работнику и определяет ее сумму.

Затем формируется и утверждается соответствующий приказ и работник получает свои выплаты.

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