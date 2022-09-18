Что такое авансовый налог на прибыль — Finance.ua

Что такое авансовый налог на прибыль Сегодня 10:14 — Валюта

В конце июля Национальный банк выступил с заявлением, в котором обвинил небанковские обменные пункты в спекуляциях и искусственном завышении курсов иностранных валют.

В качестве одной из мер, направленных на «минимизацию спекуляций и создание действительно конкурентной среды», НБУ запретил небанковским финансовым организациям и операторам почтовой связи информировать население о курсах валютообмена с помощью электронных цифровых табло.

Ключевым требованием в «борьбе с обменными пунктами» стало «справедливое налогообложение» с целью заставить получателей «сверхприбылей» поделиться.

Так родилась идея ввести для небанковских финансовых учреждений, осуществляющих торговлю валютными ценностями в наличной форме, обязанность платить фиксированную сумму авансового налога на прибыль.

Взнос будет вноситься ежемесячно небанковским финансовым учреждением (финкомпанией) за каждое структурное подразделение в размере 3 минимальных зарплат, установленных на 1 января календарного года (в 2022 году — 19 500 гривен).

Идея получить на ровном месте более 900 млн гривен дополнительного дохода в бюджет страны в год показалась настолько привлекательной, что воплощающий эту идею в жизнь законопроект № 7655 был принят в первом чтении менее чем через месяц после своего появления.

Один из инициаторов этого закона — владелец финансовой компании Альфа Инвест Групп Денис Дмитрук — считает, что его принятие имеет важное значение для стабилизации курса доллара и работы рынка наличного валютообмена в целом.

Обменные пункты, по его мнению, должны грамотно выстроить свою работу, тогда можно будет легко получать 1 тыс. дол. в месяц прибыли с каждого отделения. И частью прибыли можно и нужно будет поделиться. «Те, кто не умеет работать — закроются».

Относительно того, что сумма авансового платежа установлена одинаковой для всех небанковских отделений, независимо от их местонахождения, Денис Дмитрук считает, что вопрос дохода можно отрегулировать за счет спреда (разницы между курсом купли и продажи. — Ред.): в большом городе, где больше оборот, он должен быть меньше, а в маленьком городке или поселке — больше. В результате заработки будут примерно одинаковыми.

«В результате все выиграют от этого закона, — утверждает Денис Дмитрук, — государство получит деньги за счет налогов, население будет меньше бегать за обменками, а правильные обменники расширят спред и заработают дополнительно для страны прибыль».

Читайте больше в материале -

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.