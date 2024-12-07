Что происходит с наследством без наследников — Finance.ua

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Что происходит с наследством без наследников

Личные финансы
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Что происходит с наследством без наследников
Что происходит с наследством без наследников, Фото: freepik
Имущество, не имеющее наследников, передается в собственность территориальной общины.
Об этом сообщили в «Земельном фонде Украины».

Как община получает имущество

Это возможно при нескольких обстоятельствах: когда наследники по завещанию или по закону отсутствуют, они отстранены от права на наследство, они отказались от него или не приняли его в установленный срок.
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В этих условиях орган местного самоуправления по местонахождению недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — местонахождению основной части движимого имущества, подает в суд заявление о признании наследства выморочным.
Сделать это можно после истечения одного года с момента открытия наследства.
Кроме органов местного самоуправления, заявление в суд могут подать кредиторы наследодателя.
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Если в состав наследства входят земельные участки сельскохозяйственного назначения, инициировать процесс могут также владельцы или пользователи соседних земель.
В таком случае суд привлекает к рассмотрению дела органы местного самоуправления по местонахождению недвижимого имущества, входящего в состав наследства.

Обязанности общины относительно имущества

Территориальная община, ставшая собственником выморочного имущества, обязана удовлетворить требования кредиторов наследодателя.
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Если владельцами стали несколько территориальных общин, требования кредиторов наследодателя удовлетворяются ими пропорционально стоимости приобретенного выморочного имущества.
Напомним, согласно украинскому законодательству, на наследство распространяются ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), составляющие 0%, 5% и 18%.
По материалам:
Finance.ua
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