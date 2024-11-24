Какие налоги на имущество должны платить наследники — Finance.ua

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Какие налоги на имущество должны платить наследники

Личные финансы
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Какие налоги на имущество должны платить наследники
Какие налоги на имущество должны платить наследники
Процесс наследования в Украине предусматривает переход имущественных прав от умершего к его потомкам по завещанию или по закону. Однако многие не знают, что наследство в Украине подлежит налогообложению, хотя отдельного сбора для этого нет.
Специалисты «Бесплатной юридической помощи» объяснили, какие налоги на имущество должны платить наследники в 2024 году.

Кто освобожден от уплаты налога

Согласно украинскому законодательству, на наследство распространяются ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), составляющие 0%, 5% и 18%.
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Нулевая ставка (0%) применяется к наследникам первой и второй степени родства, а именно:
  • внукам;
  • родителям;
  • мужу или жене;
  • родным братьям и сестрам;
  • бабушкам и дедушкам с обеих сторон;
  • детям, включая усыновленных или рожденных после смерти наследодателя.

Когда действуют ставки 5% и 18%

Наследники, не относящиеся к семье первой или второй степени родства, но являющиеся резидентами Украины, должны платить налог на наследство по ставке 5%.
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Ставка в 18% применяется в случае наследства от нерезидента или если наследник является нерезидентом Украины, независимо от степени родства.

Декларирование имущества, полученного по наследству

Наследники, имеющие право на нулевую ставку, не обязаны подавать налоговую декларацию.

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В то же время наследники, уплачивающие налоги по ставкам 5% или 18%, должны указать эти доходы в годовой декларации о доходах.
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Кроме того, для лиц, уплачивающих налоги по ставкам 5% или 18%, начисляется также военный сбор в размере 1,5%.
Объекты, полученные по договору дарения, облагаются налогом по таким же правилам, как наследство.
Напомним, заявление о принятии наследства подается в шестимесячный срок с момента открытия наследства.
Наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут по письменному согласию всех других наследников, принявших наследство, подать нотариусу заявление о принятии наследства по месту открытия наследства.
По материалам:
Novyny.live
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