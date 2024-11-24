Какие налоги на имущество должны платить наследники — Finance.ua

Какие налоги на имущество должны платить наследники Сегодня 13:19 — Личные финансы

Какие налоги на имущество должны платить наследники

Процесс наследования в Украине предусматривает переход имущественных прав от умершего к его потомкам по завещанию или по закону. Однако многие не знают, что наследство в Украине подлежит налогообложению, хотя отдельного сбора для этого нет.

Специалисты «Бесплатной юридической помощи» объяснили , какие налоги на имущество должны платить наследники в 2024 году.

Кто освобожден от уплаты налога

Согласно украинскому законодательству, на наследство распространяются ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), составляющие 0%, 5% и 18%.

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Нулевая ставка (0%) применяется к наследникам первой и второй степени родства, а именно:

внукам;

родителям;

мужу или жене;

родным братьям и сестрам;

бабушкам и дедушкам с обеих сторон;

детям, включая усыновленных или рожденных после смерти наследодателя.

Когда действуют ставки 5% и 18%

Наследники, не относящиеся к семье первой или второй степени родства, но являющиеся резидентами Украины, должны платить налог на наследство по ставке 5%.

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Ставка в 18% применяется в случае наследства от нерезидента или если наследник является нерезидентом Украины, независимо от степени родства.

Декларирование имущества, полученного по наследству

Наследники, имеющие право на нулевую ставку, не обязаны подавать налоговую декларацию.

В то же время наследники, уплачивающие налоги по ставкам 5% или 18%, должны указать эти доходы в годовой декларации о доходах.

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Кроме того, для лиц, уплачивающих налоги по ставкам 5% или 18%, начисляется также военный сбор в размере 1,5%.

Объекты, полученные по договору дарения, облагаются налогом по таким же правилам, как наследство.

Напомним, заявление о принятии наследства подается в шестимесячный срок с момента открытия наследства.

Наследники, пропустившие срок для принятия наследства, могут по письменному согласию всех других наследников, принявших наследство, подать нотариусу заявление о принятии наследства по месту открытия наследства.

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