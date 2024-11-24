Які податки на майно повинні сплачувати спадкоємці — Finance.ua

Які податки на майно повинні сплачувати спадкоємці Сьогодні 13:19 — Особисті фінанси

Які податки на майно повинні сплачувати спадкоємці

Процес спадкування в Україні передбачає перехід майнових прав від померлої особи до її нащадків за заповітом або за законом. Однак багато хто не знає, що спадщина в Україні підлягає оподаткуванню, хоча окремого збору для цього немає.

Фахівці «Безплатної правничої допомоги» пояснили , які податки на майно повинні сплачувати спадкоємці у 2024 році.

Хто звільнений від сплати податку

Згідно з українським законодавством, на спадщину поширюються ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), які становлять 0%, 5% і 18%.

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Нульова ставка (0%) застосовується до спадкоємців першого і другого ступеня споріднення, а саме:

онуків;

батьків;

чоловіка чи дружини;

рідних братів та сестер;

бабусі й дідусі з обох сторін;

дітей, включаючи усиновлених або народжених після смерті спадкодавця.

Коли діють ставки 5% та 18%

Спадкоємці, які не належать до сім’ї першого чи другого ступеня споріднення, але є резидентами України, повинні сплачувати податок на спадщину за ставкою 5%.

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Ставка в 18% застосовується у випадку спадщини від нерезидента України або якщо спадкоємець є нерезидентом України, незалежно від ступеня спорідненості.

Декларування майна, отриманого у спадок

Спадкоємці, які мають право на нульову ставку, не зобов’язані подавати податкову декларацію.

Водночас спадкоємці, які повинні сплачувати податки за ставками 5% або 18%, повинні зазначити ці доходи у річній декларації про доходи.

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Крім того, для осіб, які сплачують податки за ставками 5% або 18%, нараховується також військовий збір у розмірі 1,5%.

Об’єкти, отримані за договором дарування, обкладаються податком за такими ж правилами, як і спадщина.

Нагадаємо, заява про прийняття спадщини подається в шестимісячний строк з часу відкриття спадщини.

Спадкоємці, які пропустили строк для прийняття спадщини, можуть за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину, подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини за місцем відкриття спадщини.

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