Спадкування нерухомості під час війни: основні зміни — Finance.ua

Спадкування нерухомості під час війни: основні зміни Сьогодні 07:03 — Особисті фінанси

Спадкування нерухомості під час війни: основні зміни

В Україні з 2024 року змінилися правила оформлення спадщини, зокрема на нерухомість. Йдеться про спадкування під час війни.

Внесено зміни у визначення місця відкриття спадщини, додано спеціальні правила оформлення спадкових прав і особливості в обчисленні строків, пишуть фахівці Flombu.

Як визначається місце відкриття спадщини? Місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання спадкодавця. Якщо останнє місце, де жив спадкодавець, невідоме, таким тепер вважається місце, де розташоване нерухоме майно.

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Якщо останнє місце проживання спадкодавця було за кордоном, місце відкриття спадщини встановлюється згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право».

Спеціальні правила в оформленні нерухомості в спадщину

В оформленні спадщини, зокрема на нерухомість, зміни стосуються звернення до нотаріуса. Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не виконують свої повноваження, чи територія, на якій ведуться бойові дії або яка опинилася в тимчасовій окупації, заяву про прийняття нерухомості у спадщину подають нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини.

Нововведення діє на час воєнного стану та впродовж півроку з дня його припинення.

Це правило стосується також спадщини, яку відкрито у населеному пункті, що опинився на тимчасово окупованій території України, і діятиме до і пів року після звільнення територій з тимчасової окупації.

Які встановлено строки прийняття нерухомості в спадщину

Строки при спадкуванні нерухомого майна, коли в Україні запроваджено воєнний стан, і впродовж двох років з дня його припинення, регулюються за особливими умовами.

За загальним правилом для прийняття спадщини діє строк 6 місяців. Він обчислюється з дня смерті особи.

На час війни введено таке правило: якщо смерть спадкодавця зареєстрована пізніше ніж через місяць, як вона насправді настала, строки для спадкування вираховуються з дня, коли зареєстровано смерть.

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