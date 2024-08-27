Что нужно для продажи второго и последующих авто в течение налогового года — Finance.ua

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Что нужно для продажи второго и последующих авто в течение налогового года

Личные финансы
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Что нужно для продажи второго и последующих авто в течение налогового года
Что нужно для продажи второго и последующих авто в течение налогового года
Автомобиль стал незаменимым помощником в нашей жизни. Однако приходит время, когда с ним нужно прощаться. У каждого автовладельца свои причины для продажи своей железной лошадки: кто-то хочет другую марку или более новую машину, кому-то нужны деньги.
Поскольку продажа автомобиля предусматривает получение дохода, существуют определенные нормы действующего законодательства, предусматривающие уплату налога.
Подробно о них рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Что нужно знать

Если физическое лицо в течение налогового года впервые продает легковое авто или мотоцикл или мопед, налог на доходы не взимается. Эта норма регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.
  • Если автовладелец решил продать второй автомобиль, следует уплатить налог на полученный доход в Государственную налоговую службу Украины в размере 5% от стоимости авто и военный сбор 1,5%.
  • В случае продажи третьего и более транспортных средств налог возрастает до 18% от стоимости авто, также уплачивается военный сбор — 1,5%.
  • При продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.
  • При продаже третьего и следующего автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 18% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости.

Как перерегистрировать авто

Для перерегистрации авто на нового владельца необходимо обратиться в сервисный центр МВД, взять талон на услугу через онлайн-функционал е-запись или в терминале в помещении сервисного центра МВД. Необходимые документы:
  • паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • договор купли-продажи;
  • оценка стоимости транспортного средства;
  • доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).
Договор купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Оформление документа входит в стоимость услуги по перерегистрации.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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