Что нужно для продажи второго и последующих авто в течение налогового года — Finance.ua

Что нужно для продажи второго и последующих авто в течение налогового года Сегодня 19:01 — Личные финансы

Что нужно для продажи второго и последующих авто в течение налогового года

Автомобиль стал незаменимым помощником в нашей жизни. Однако приходит время, когда с ним нужно прощаться. У каждого автовладельца свои причины для продажи своей железной лошадки: кто-то хочет другую марку или более новую машину, кому-то нужны деньги.

Поскольку продажа автомобиля предусматривает получение дохода, существуют определенные нормы действующего законодательства, предусматривающие уплату налога.

Подробно о них рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Что нужно знать

Если физическое лицо в течение налогового года впервые продает легковое авто или мотоцикл или мопед, налог на доходы не взимается. Эта норма регулируется ст. 173 Налогового кодекса Украины.

Если автовладелец решил продать второй автомобиль, следует уплатить налог на полученный доход в Государственную налоговую службу Украины в размере 5% от стоимости авто и военный сбор 1,5%.

В случае продажи третьего и более транспортных средств налог возрастает до 18% от стоимости авто, также уплачивается военный сбор — 1,5%.

При продаже первого, второго автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в году.

При продаже третьего и следующего автобуса, грузовика, прицепа, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 18% и военный сбор 1,5% от оценочной стоимости.

Как перерегистрировать авто

Для перерегистрации авто на нового владельца необходимо обратиться в сервисный центр МВД, взять талон на услугу через онлайн-функционал е-запись или в терминале в помещении сервисного центра МВД. Необходимые документы:

паспорт с отметкой о регистрации местожительства (или ID-карта и выписка о местожительстве);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

договор купли-продажи;

оценка стоимости транспортного средства;

доверенность (при обращении через уполномоченного представителя).

Договор купли-продажи можно оформить в сервисном центре МВД. Оформление документа входит в стоимость услуги по перерегистрации.

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