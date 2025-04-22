Что можно строить на собственном участке, не получая разрешений — юрист рассказал
Владельцы земельных участков, отведенных под застройку, строят на них дома, гаражи и другие хозяйственные постройки. Однако законодательство четко определяет, что можно и что нельзя строить на приусадебных участках.
Что можно строить без получения разрешения
Юрист Ирина Гончаренко в комментарии 24 Каналу рассказала, что планируя строительство на земельном участке частной формы собственности — приусадебном участке (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений), садовом, дачном, — часто возникают вопросы, к каким объектам установлены требования по оформлению разрешительной документации на строительство.
Это касается сообщения о начале выполнения строительных работ и строительного паспорта застройки земельного участка, которые можно строить без оформления соответствующих документов и не требуется принятие в эксплуатацию.
Не нужно получать разрешительные документы
Законодательно определен перечень объектов (в отношении индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов), для строительства которых не нужно получать разрешительные документы и которые не нужно вводить в эксплуатацию, а именно возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в частности:
- навесов,
- беседок,
- палаток,
- накрытия,
- лестниц,
- эстакад,
- летних душевых,
- теплиц,
- гаражей,
- а также скважин,
- колодцев,
- люфт-клозетов,
- уборных,
- выгребных ям,
- замощений,
- заборов,
- открытых бассейнов и бассейнов с накрытием,
- погребов,
- входов в погреба,
- ворот,
- калиток,
- приямков,
- террас,
- крылец.
Это касается индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов.
Работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого дома, здания, сооружения, помещения в них, выполнение которых не предусматривает вмешательство в ограждающие и несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования (по объектам, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1), с не требуют оформления документов, дающих право на выполнение строительных работ.
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