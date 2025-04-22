Что можно строить на собственном участке, не получая разрешений — юрист рассказал — Finance.ua
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Что можно строить на собственном участке, не получая разрешений — юрист рассказал

Недвижимость
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Что можно строить на собственном участке, не получая разрешений — юрист рассказал
Что можно строить на собственном участке, не получая разрешений — юрист рассказал
Владельцы земельных участков, отведенных под застройку, строят на них дома, гаражи и другие хозяйственные постройки. Однако законодательство четко определяет, что можно и что нельзя строить на приусадебных участках.

Что можно строить без получения разрешения

Юрист Ирина Гончаренко в комментарии 24 Каналу рассказала, что планируя строительство на земельном участке частной формы собственности — приусадебном участке (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений), садовом, дачном, — часто возникают вопросы, к каким объектам установлены требования по оформлению разрешительной документации на строительство.
Это касается сообщения о начале выполнения строительных работ и строительного паспорта застройки земельного участка, которые можно строить без оформления соответствующих документов и не требуется принятие в эксплуатацию.

Не нужно получать разрешительные документы

Законодательно определен перечень объектов (в отношении индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов), для строительства которых не нужно получать разрешительные документы и которые не нужно вводить в эксплуатацию, а именно возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в частности:
  • навесов,
  • беседок,
  • палаток,
  • накрытия,
  • лестниц,
  • эстакад,
  • летних душевых,
  • теплиц,
  • гаражей,
  • а также скважин,
  • колодцев,
  • люфт-клозетов,
  • уборных,
  • выгребных ям,
  • замощений,
  • заборов,
  • открытых бассейнов и бассейнов с накрытием,
  • погребов,
  • входов в погреба,
  • ворот,
  • калиток,
  • приямков,
  • террас,
  • крылец.
Это касается индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов.
Работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого дома, здания, сооружения, помещения в них, выполнение которых не предусматривает вмешательство в ограждающие и несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования (по объектам, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1), с не требуют оформления документов, дающих право на выполнение строительных работ.
По материалам:
Телеканал 24
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