Что можно строить на собственном участке, не получая разрешений — юрист рассказал Сегодня 21:00 — Недвижимость

Что можно строить на собственном участке, не получая разрешений — юрист рассказал

Владельцы земельных участков, отведенных под застройку, строят на них дома, гаражи и другие хозяйственные постройки. Однако законодательство четко определяет, что можно и что нельзя строить на приусадебных участках.

Что можно строить без получения разрешения

Юрист Ирина Гончаренко в комментарии 24 Каналу рассказала, что планируя строительство на земельном участке частной формы собственности — приусадебном участке (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений), садовом, дачном, — часто возникают вопросы, к каким объектам установлены требования по оформлению разрешительной документации на строительство.

Это касается сообщения о начале выполнения строительных работ и строительного паспорта застройки земельного участка, которые можно строить без оформления соответствующих документов и не требуется принятие в эксплуатацию.

Не нужно получать разрешительные документы

Законодательно определен перечень объектов (в отношении индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов), для строительства которых не нужно получать разрешительные документы и которые не нужно вводить в эксплуатацию, а именно возведение на земельном участке временных зданий и сооружений без устройства фундаментов, в частности:

навесов,

беседок,

палаток,

накрытия,

лестниц,

эстакад,

летних душевых,

теплиц,

гаражей,

а также скважин,

колодцев,

люфт-клозетов,

уборных,

выгребных ям,

замощений,

заборов,

открытых бассейнов и бассейнов с накрытием,

погребов,

входов в погреба,

ворот,

калиток,

приямков,

террас,

крылец.

Это касается индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов.

Работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого дома, здания, сооружения, помещения в них, выполнение которых не предусматривает вмешательство в ограждающие и несущие конструкции и/или инженерные системы общего пользования (по объектам, которые по классу последствий (ответственности) относятся к объектам с незначительными (СС1), с не требуют оформления документов, дающих право на выполнение строительных работ.

Телеканал 24 По материалам:

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