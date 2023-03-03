Что можно арендовать в Киеве и Львове за 10 тыс. грн (инфографика) — Finance.ua

Что можно арендовать в Киеве и Львове за 10 тыс. грн (инфографика) Сегодня 13:01 — Недвижимость

Что можно арендовать в Киеве и Львове за 10 тыс. грн (инфографика), freepik.com

Киев и Львов — самые популярные города по количеству запросов аренды жилья. Статистика цен говорит о том, что арендовать во Львове дороже, чем в столице. Медиана цены однокомнатной квартиры в Киеве в феврале составила 9000 грн, а во Львове — 15500 грн.

за 10 000 грн в этих двух городах. Аналитики bird решили проверить, реально ли сегодня найти приличную квартиру для жизнив этих двух городах.

Центр города

В Киеве ближе к центру с таким бюджетом есть квартиры недалеко от метро Олимпийская, улица Большая Васильковская. Цена: 8 500 грн. Общая площадь — 34 м², старый ремонт в ванной, однако есть бойлер.

Во Львове есть квартира в нескольких десятках метров от Ратуши. Цена: 7 500 грн. Общая площадь 16 м2. В описании ее назвали «квартира-студия», и, судя по фото, в одной и той же студии арендатор предлагает отдыхать, работать и готовить еду. Место для приема душа вынесено отдельно, но кажется из объявления, что его нужно с кем-то еще делить. Стиральная машина отсутствует.

Инфографика: bird

Возле центра

Киев. Квартира на улице Гончара, популярный район «возле Золотых ворот». Цена: 10000 грн. Общая площадь 38 м2. Фото сделаны с таких ракурсов, чтобы показать все, что ты потенциально хочешь увидеть, и скрыть все, что ты как потенциальный арендатор видеть не желаешь, говорят аналитики.

Во Львове на улице Франко сдают просторную однокомнатную квартиру за 7000 грн. Общая площадь 50 м2. Аутентичный дизайн перенесет вас в атмосферу старого Львова. Этакая машина времени за умеренную цену, но обратите внимание на автономное отопление дровами.

Инфографика: bird

Окраина города

В Киеве аналитики выбрали квартиру в Святошинском районе, расположенную по улице Львовской. Цена: 10000 грн. Общая площадь 36 м2. Новостройка, меблированная, с кондиционером, бойлером и даже посудомоечной машиной.

Во Львове нужную квартиру нашли в микрорайоне Сыхов, на улице Сыховская. Цена: 10000 грн. Общая площадь 45 м2. Довольно просторная квартира, где большую часть квадратуры занимает ванная.

Инфографика: bird

Выводы

Несмотря на сумасшедшую разницу в медиане цены на аренду между Киевом и Львовом, если искать, можно найти варианты по умеренным ценам, но будет ли приличный дизайн и комфортность условий — это уже дело вкуса.

На счет сравнения средних цен на аренду в Киеве и Львове в феврале.

Средняя цена 1-комнатных квартир:

Киев: 9 000 грн;

Львов: 15 500 грн.

Средняя цена 2-комнатных квартир:

Киев: 12 500 грн;

Львов: 18 000 грн.

Средняя цена 3-комнатных квартир:

Киев: 20 000 грн;

Львов: 20 000 грн.

Спрос на аренду квартир в столице в феврале возрос на 113% по сопоставлению с аналогичным периодом 2022 года. Делаем поправку на начало активных боевых действий в городе в последнюю неделю февраля прошлого года, но в целом ситуация на рынке выравнивается.

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