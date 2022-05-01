Что изменится для украинцев с 1 мая (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что изменится для украинцев с 1 мая (инфографика)

Сегодня 09:00Личные финансы
198
Что изменится для украинцев с 1 мая (инфографика)
С 1 мая украинцев ждут некоторые перемены. Так, часть переселенцев перестанет получать выплаты как внутренне перемещенные лица. Ранее Кабинет Министров изменил с мая 2022 года порядок поддержки отдельных категорий населения, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.
Что изменится для украинцев с 1 мая (инфографика)
Выплаты ВПЛ. За март и апрель помощь в 2000 и 3000 гривен предоставляется всем внутренне перемещенным лицам из пострадавших от войны регионов. Теперь эти выплаты будут получать только те, кто не может вернуться домой или у кого повреждено имущество. В частности, если киевляне до сих пор живут во Львове, но их имущество не повреждено, Киев не оцеплен и не блокирован, то выплата таким людям будет прекращена.
Работа банков и СЭП во время майских праздников. Как сообщил НБУ, 1 мая, приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник 2 мая 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 2 мая 2022 года. 9 мая, приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 9 мая 2022 года.
Валютные ограничения. По сообщению НБУ, 4 мая 2022 года сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.
Место для вашей рекламы
ПриватБанк. Государственный ПриватБанк с 1 мая 2022 закрывает свою бонусную программу Бонус+. Как отметили в банке, до конца апреля клиенты могут использовать накопленные бонусы на виртуальных счетах Бонус+ для поддержки армии и восстановления страны или использовать накопленные бонусы в сети магазинов-партнеров Бонус+.
Укрпочта. Также напомним, Укрпочта с 3 мая возобновляет работу в Бучанском, Иванковском, Бородянском, Вышгородском и Макаровском районах.
$1000 украинцам в поддержку своих брендов. В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов. Напомним, подача заявок на участие в проекте стартует 27 апреля 2022 года на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая.
Новый поезд. «Укрзализныця» назначает с 1 мая новый поезд сообщением Киев-Хелм.
  • поезд № 23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30;
  • в обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.

Узнавайте первыми все актуальные новости на Finance.ua 💶

По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.