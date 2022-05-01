Что изменится для украинцев с 1 мая (инфографика) — Finance.ua

Что изменится для украинцев с 1 мая (инфографика)

Сегодня 09:00 — Личные финансы

С 1 мая украинцев ждут некоторые перемены. Так, часть переселенцев перестанет получать выплаты как внутренне перемещенные лица. Ранее Кабинет Министров изменил с мая 2022 года порядок поддержки отдельных категорий населения, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Выплаты ВПЛ. За март и апрель помощь в 2000 и 3000 гривен предоставляется всем внутренне перемещенным лицам из пострадавших от войны регионов. Теперь эти выплаты будут получать только те, кто не может вернуться домой или у кого повреждено имущество. В частности, если киевляне до сих пор живут во Львове, но их имущество не повреждено, Киев не оцеплен и не блокирован, то выплата таким людям будет прекращена.

Работа банков и СЭП во время майских праздников. Как сообщил НБУ, 1 мая, приходящийся на воскресенье, не переносится. Соответственно, понедельник 2 мая 2022 года является рабочим днем, в частности для банковской системы. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 30 апреля по 2 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 2 мая 2022 года. 9 мая, приходящийся на понедельник, является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы. Межбанковские переводы через систему СЭП будут осуществляться с 7 по 9 мая 2022 года включительно с датой банковского дня 9 мая 2022 года.

Валютные ограничения. По По сообщению НБУ, 4 мая 2022 года сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

ПриватБанк. Государственный ПриватБанк с 1 мая 2022 закрывает свою бонусную программу Бонус+. Как Государственный ПриватБанк с 1 мая 2022 закрывает своюКак отметили в банке, до конца апреля клиенты могут использовать накопленные бонусы на виртуальных счетах Бонус+ для поддержки армии и восстановления страны или использовать накопленные бонусы в сети магазинов-партнеров Бонус+.

Укрпочта. Также напомним, Укрпочта с 3 мая Также напомним, Укрпочта с 3 мая возобновляет работу в Бучанском, Иванковском, Бородянском, Вышгородском и Макаровском районах.

$1000 украинцам в поддержку своих брендов. В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов. Напомним, подача заявок на участие в проекте стартует 27 апреля 2022 года на платформе UAmadesupport.com и продлится В рамках проекта 100 украинских крафтовых производителей, готовых оставаться в стране и ищущих путь для продолжения деятельности, смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов. Напомним, подача заявок на участие в проекте стартует 27 апреля 2022 года на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая.

поезд № 23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30;

в обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.